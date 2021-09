Oppdateringene gjøres nå tilgjengelig for samtlige ID.-modeller. Den første oppdateringen skal gi kundene bedre omgivelsesgjenkjenning, et mer intuitivt infotainment-system, samt andre nye funksjoner.

– Dette er enda et steg for å gjøre Volkswagen til en teknologibasert mobilitetsaktør. For kundene våre innebærer denne nyheten at bilene de kjøper i dag, fortsetter å utvikle seg gjennom hele bilens levetid, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen Norge i Harald A. Møller AS i en pressemelding.

Over-the-Air-oppdatering

Den nye Over-the-Air-modellen, med automatiske programvareoppdateringer over lufta, legger til rette for en ny, mer kundeorientert forretningsmodell. Datapakkene som slippes fremover er relativt omfattende, noe som innebærer at det kan ta noe tid fra programvaren blir lansert til den er klar for installasjon i hver enkelt kundebil.

Over-the-Air-oppdateringene gjøres tilgjengelig for norske kunder i bolker fra oktober.

Gir rom for nye forretningsmodeller

I fremtiden planlegger selskapet å lansere slike oppdateringer til kunder rundt hver tolvte uke. Oppdateringene skal sørge for at bilene alltid får gleden av de nyeste teknologiske fremskrittene og dette, sammen med enkelheten i systemet, sikrer en ny og bedre brukeropplevelse.

Volkswagen planlegger å bruke oppdateringene til å utvikle nye databaserte forretningsmodeller, slik at service og andre nyttige funksjoner kan bestilles av kunden når det trengs. Dette kan for eksempel være Travel Assist eller forbedret batterikapasitet for lengre reiser, og i fremtiden selvkjørende funksjoner.

– Vi har virkelig tro på at dette er en nyvinning for både oss og kundene. Til syvende og sist er det de gode kundeopplevelsene dette åpner for som er viktigst for oss, fortsetter Edvardsen-Eibak.

Optimaliserer sikkerhet og komfort

Oppdateringene utformes i tett samarbeid med CARIAD, et Volkswagen-selskap med ansvar for utvikling av programvare.

– Oppdateringene skal bli en del av kundenes hverdag, på samme måte som vi har hatt det med smarttelefoner de senere årene. De blir en sentral del av fremtidens bil, sier Harald Edvardsen-Eibak.

I de forestående oppdateringene vil eksempelvis funksjonene i ID.-Light forbedres.

Lyset vil nå gi føreren intuitiv informasjon som sikrer energieffektiv kjøring og informasjon om det automatiske avstandssystemet (ACC). Lyset befinner seg i bunnen av frontruten. Bildeprosesseringen er også forbedret for multifunksjonskameraet, som nå lettere kan gjenkjenne motorsykler og andre trafikanter.

Det samme gjelder for bilkjøring i mørket, hvor den dynamiske hovedlykten kan reguleres enda mer presist, dersom dynamisk hovedlykt er installert. Grafikken i infotainment-systemet blir også forbedret med et klarere bilde og mer intuitive funksjoner.