Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

HALDEN: Onsdag kveld er nemlig Cruise Night i byen under Fredriksten Festning med besøkende fra hele Østlandet. Gjerne 250 – 300 biler når det er fint vær, helt til høstkulda blir for bitende.

Cruise Night i Halden



Du merker det allerede når du nærmer deg byen ved grensen. Tettheten av amerikanske biler øker merkbart, ikke minst av det litt mer tilårskommende slaget. Kanskje helst fra 1950- eller 1960-tallet, og aller helst en åpen kabriolet, eller convertible som det heter på amerikansk.

Årets sesong har selvsagt også vært noe preget av alle restriksjonene, og det populære Grensetreffet i august måtte avlyses. Men med mye godvær har Halden virket som en magnet på entusiastene som stiller for å gli gjennom byen i dorgefart.

Kanskje avbrutt av et knippe Wunderland-inspirerte rånere som lar bilene slepe så nær asfalten som mulig, og med en musikksmak og lyd som er egnet til å irritere flere enn de begeistrer. Men trivelig er det med et fargerikt fellesskap og folkeliv i gatene og på restaurantene i sentrum.

OVERLEVDE IKKE 1950-TALLET: Packard var et av de store luksusmerkene til og med 1930-tallet, men etter krigen gikk det raskt nedover med økonomien, og denne 1956 Clipper 2-dørs hardtop er fra siste året med rene Packard-modeller. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Fra perler til vrak

Her finner du nyrestaurerte 1950-tallere som er på veien igjen etter tusenvis av timer i garasjen og biler som ser ut som de ikke har sett hverken vaskesvamp eller en skiftnøkkel på årevis. Noe er en ren illusjon, for rat-stilen er populær i enkelte, spesielt unge, miljøer.

Og ulike miljøer er det mange av innen den store fellesnevneren Amcar. For i Halden er det amerikanske biler som dominerer bildet fullstendig disse kveldene.

Felles for de fleste bilene er at de har en god del år under hjulene, gjerne langt flere enn gjennomsnittsalderen til den norske bilparken. Noe som selvsagt er naturlig siden dette for det meste er rene hobby- og entusiastkjøretøyer.

SUPERSTRØKEN: Det er ikke mye feil å finne på denne spektakulære 1967 Ford Mustang når sola skinner på den. En av mange hundre slike klassiske Mustanger som har funnet veien til Norge de seneste vel 20 årene. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Kompistreff

Etter et par runder i cruisingløypa stopper man gjerne igjen for en prat med gamle venner og få nye kjente, før det kanskje bærer ut en runde eller to til. Ikke noe tull, bare ærlig hygge med bil.

Og fortsetter godværet på onsdager utover i september kan du sikkert oppleve nostalgitrippen noen uker til.