- Den 12 meter lange bussen leverte en forbedret ytelse under reelle kjøreforhold og demonstrerte alle fordelene med nullutslipps-transport, samt fremragende holdbarhet og utmerket ytelse som kjennetegner denne helelektriske bussen, heter det i en pressemelding fra Iveco.

Testen skjedde etter et initiativ fra trafikkselskapet Verkerhrsbetriebe Bachstein i juli og gikk over to dager fra 5.30 om morgenen til 16.00 om ettermiddagen.

Sertifisert rekord



Bussen var utstyrt med en batteripakke på 335 kWh og fullførte 543 kilometer uten noen problemer. Dette er sertifisert av TÜV Nord og bekrefter posisjonen til Iveco Bus når det gjelder elektrisk mobilitet.

Med 3% gjenværende batterikapasitet ved avslutningen av testen kunne bussen ha kommet enda lenger, takket være et lavt forbruk på 0,61 kWh / km.

- Vi hadde allerede gjennomført en første test på vår egen testbane og oppnådde 527 kilometer på en enkelt lading. Vi er godt fornøyde med denne nye rekorden som er utført denne gang av en kunde under reelle kjøreforhold. Det viser hvilke egenskaper Iveco Bus E-way har for å nå enda lenger, sier Stéphane Espinasse, leder for Iveco Bus i pressemeldingen.

- Jeg trodde det nesten ikke, men er nå stolt av å ha gjennomført dette på by- og forstadsruter i Braunschweig-regionen i form av skolekjøring, sier Malte Seek, som var sjåfør på E-way under testen.