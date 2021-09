– Mindfulness hjelper mennesker til å bli mer fokuserte, roligere og klarere i tankene. Når du sitter bak rattet, kan mindfulness også hjelpe deg til å bli en bedre sjåfør. Du blir mer oppmerksom, reagerer raskere samtidig som du reduserer faren for å bli distrahert. Det gjør reisen tryggere og mer positiv for alle trafikanter, sier lærer i mindfulness og forfatter Mark Coleman i en pressemelding fra Ford.

Han har utviklet meditasjonsguiden til Ford Mindfulness Car Concept som denne uken vises frem på den internasjonale utstillingen IAA Mobility i München i Tyskland.

Mange sjåfører bruker i dag mindfulness-teknikker uten å være klar over det, som å puste rolig i en stressende situasjon eller bare det å stoppe bilen for å nyte en vakker utsikt. The Mindfulness Concept Car er basert på SUV-en Ford Kuga, i tillegg tilfører den en rekke funksjoner og teknologier som gjør deg enda bedre egnet til å stresse ned.

Ford byr på kjøreyoga Foto: Ford

En hygienisk og harmonisk kupé

Når du låser opp bilen med nøkkel eller app blir frisk og ren luft sendt inn i bilen via klimakontroll-anlegget.

Høykvalitetsfilter hjelper med å fjerne alt støv, lukt, allergener og andre partikler på størrelse med bakterier.

UV-C lysdioder stopper reproduksjonen av virus og bakterier på smarttelefoner, skjermer og andre overflater, og gir en enda renere kupé.

Få den riktige stemningen

Stemningsbelysningen i kombinasjon med klimakontrollen gir deg en spesiell følelse i kupeen – for eksempel en lys morgenfølelse, en beroligende blå himmel eller en stjerneklar natt.

Førersete med sine fire aktuatorer kan både stimulere og gi tilbakemeldinger på pust og hjerterytme. Informasjonen vises på bilens skjerm.

Sjåføren tar på seg såkalte wearables som overvåker hjertefrekvens og gjør andre fysiske helsesjekker. Disse kan synkronisere hjerterytmen med aktuatorene i setet og stemningsbelysningen.

Interiøret er utviklet i bærekraftige materialer med naturlige farger i et bevisst design.

«Powernap-funksjonen» for å ta pauser når du er på langtur sørger for at setet kan legges helt flatt, med nakkestøtte og lyder som hjelper deg til å sovne og våkne uthvilt etter en stund. Foto: Ford

Nyt beroligende lyder og musikk

Med B&O Beosonic equalizeren kan du velge lydbilde tilpasset humør. Velg mellom «Bright», «Energetic», «Relaxed» eller «Warm».

Med B&O nakkestøttehøytalere kommer lyden nær ørene til både sjåfør og sidepassasjeren. Dette sammen med tak-høyttalere gir en utrolig lytteopplevelse.

Konseptbilen kommer med skreddersydde spillelister basert på situasjon og hvor du er. Kjører du langs kysten kan du lytte til bølgeskvulp, mens du i kø hjem fra jobb får beroligende musikk.

Hold deg rolig og uthvilt

Den adaptive klimakontrollen slipper ut kjølig luft, simulerer til dype åndedrag, etter at førerassistanseteknologien har hjulpet sjåføren med å unngå en mulig ulykkessituasjon, som for eksempel en nødbrems eller en unnamanøver.

«Powernap-funksjonen» for å ta pauser når du er på langtur sørger for at setet kan legges helt flatt, med nakkestøtte og lyder som hjelper deg til å sovne og våkne uthvilt etter en stund.

Spesifikke guider for yoga med lett fysisk trening og korte meditasjonsøkter kan du ta i bruk når du er parkert eller har stoppet.