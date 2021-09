BMW i Vision Circular er et av flere konsepter og idéer for fremtidig elektrisk mobilitet som BMW Group presenterer på bilutstillingen IAA i München denne uken.

I en pressemelding beskriver det tyske selskapet hvordan BMW løfter blikket inn i en elektrisk fremtid hvor fokuset har snudd fra drivlinje og rekkevidde, til konstruksjon og 100 % bruk av nye resirkulerte materialer og smart design.

BMW i Vision Circular er en kompakt fire-seters bybil som byr på en sjenerøs mengde innvendig plass innenfor en lengde på rundt fire meter. Den er designet og konstruert etter sirkulære økonomiprinsipper for hele verdikjeden, og symboliserer BMW Group sin ambisiøse plan om å bli verdens mest bærekraftige bilprodusent for individuell og førsteklasses mobilitet. All aluminium, stål, glass, plastikk og andre materialer i bilen er derfor resirkulerte og fornybare.

Knapphet på ressurser



Med dette prinsippet søker BMW Group et paradigmeskifte i bilproduksjonen, ved å utvikle biler med sekundære materialer der kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet tillater det. Sett i lys av den stadig økende knappheten på ressurser og stigende råvarepriser, blir dette helt avgjørende for det bærekraftige perspektivet til BMW Group.

Konseptbilen er derfor også konstruert slik at store deler av interiøret og eksteriøret kan demonteres raskt og enkelt når bilen har nådd sine siste dager på veien, og igjen går inn i verdikjeden som en kilde til en ny bil. Smarte nye skjøteteknikker brukes for å unngå bruk av lim, noe som sikrer optimal design for demontering og sortering av materialene som kan gjenbrukes.

BMW i Vision Circular er en kompakt fire-seters bybil som byr på en sjenerøs mengde innvendig plass innenfor en lengde på rundt fire meter. Foto: BMW

Med ny materialbruk følger også ny design. På bilens front har de klassiske BMW-nyrene og frontlyktene blitt tolket som en digital overflate. I stedet for å få lakk, har de ulike karosserioverflatene eksempelvis fått ulik varmebehandling, slik at de fremstår som ulike farger.

I stedet for de tradisjonelle emblemene og logoene man finner montert på dagens biler, er disse nå gravert med laser for å unngå bruk av ekstra tilleggsdeler. Dekkene er laget av sertifisert, dyrket naturlig gummi, kombinert med resirkulerte gummipartikler.

Tre faser for fremtidsplaner

BMW Group har presentert sine fremtidsplaner i tre faser. Den første fasen tilhører pionérperioden og BMW i. Gjennom modeller som BMW i3 og BMW i8 har selskapet tatt i bruk ny teknologi, og gradvis elektrifisert hele modellporteføljen med elbiler og en rekke plug-in hybrider. Samtidig har selskapet nøysomt jobbet med software og digital interaksjon med bilene.

Den andre fasen knyttes til valgfriheten til å velge drivlinje, fra forbrenningsmotor til helelektrisk, i en og samme modell. Eksempelvis vil neste generasjon BMW X1 kunne leveres med alle typer drivlinjer.

Den tredje fasen inntreffer for fullt i 2025, og den nye retningen har fått navnet Neue Klasse. Konseptbilen BMW i Vision Circular er ikke en direkte forsmak på hva som venter i 2025, men deler mye av filosofien til Neue Klasse. Det som venter er en helt redefinert IT- og software-arkitektur, en ny generasjon med høytytende elektriske drivlinjer og batterier, samt en radikal ny tilnærming til bærekraft for hele bilens livssyklus. Disse vil utgjøre grunnlaget for en ny tidsalder, hvor selskapet skal sette nye standarder for elektrifisering og digitalisering – selvsagt kombinert med typiske BMW-manerer.

2023 – 2025 – 2030

Allerede i 2023 forventer BMW Group å dekke over 90 prosent av de ulike segmentene med elbiler. Neste generasjon BMW X1, BMW 5-serie og BMW 7-serie er allerede bekreftet som kommende elbiler.

Når den tredje fasen inntreffer i 2025, forventer BMW Group en gradvis nedgang i etterspørselen av biler med forbrenningsmotorer. Samtidig forventes det at salget av helelektriske biler vil fortsette å vokse gjennomsnittlig over 20 prosent årlig mellom 2025 og 2030. Basert på dagens forventninger i markedet vil minst 50 prosent av det globale salget i 2030 være elbiler. Det faktiske tallet vil trolig variere betydelig mellom de ulike markedene. Dette er knyttet til utbyggingen av ladeinfrastrukturen i de ulike regionene i verden. BMW Group forventer allikevel å ha rundt 10 millioner elbiler på verdens veier i løpet av de neste 10 årene.