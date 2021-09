Bilen gjør hele parkeringsjobben selv

Som en av partnerne i et samarbeid med German Association of the Automobile Industry, har Ford gått sammen med teknologiselskaper, som Bosch, for å demonstrere mulighetene som ligger i tilkoblede biler som kommuniserer med infrastrukturen i et parkeringshus.

Demonstreres på bilmessen i München

Ford viser hvordan det nye systemet «Automated ValetParking» virker på den internasjonale bilmessen i München i Tyskland. Messen avholdes fra den 6. september i år.

– Demonstrasjonen viser at førerløs parkering er en realitet, og at dette har en rekke fordeler utover komfort, at det er praktisk og tidsbesparende. Om du er på en flyplass eller på et kjøpesenter kan parkering snart gjøres langt mer effektivt, med kontaktløs innkjøring, betaling og utkjøring. Å ha biler som kjører endeløst rundt i parkeringshuset for å lete etter en passende parkeringsplass vil snart være et fenomen som tilhører fortiden, sier Joseph Urhahne, Automated Driving, Research & Advanced Engineering i Ford Europa, i en pressemelding.

Se forklarende video fra Ford under:

Sensorer styrer bilen uten sjåføren

Med denne teknologien, som foreløpig er på forsknings- og demonstrasjonsstadiet, er det sensorer i parkeringshuset som tar over kontrollen på bilen og kjører den uten sjåfør, rundt i parkeringshuset. Dette skjer ved hjelp av kommunikasjon mellom bil og infrastruktur. Sensorer registrerer og hjelper bilen til å finne en ledig parkeringsplass. Hvis noe dukker opp i veibanen rundt bilen, som en fotgjenger eller en annen bil, så stopper bilen av seg selv.

Sjåføren forlater bilen i et oppmerket område og starter den automatiske prosessen for å finne en ledig parkeringsplass i parkeringshuset fra Ford Pass-appen på sin mobil. Når du igjen vender tilbake til parkeringshuset kan du kalle på bilen med appen, så møter den deg på samme sted som den slapp deg av.

Når bilen står parkert åpner systemet også for at bilen kan åpnes for å ta imot pakkeleveringer, eller om du trenger andre tjenester som bilvask eller lading.

Bedre utnyttelse av parkeringsplassene

I Europa er standardmålet på en parkeringsplass i dag på 2,44 meter ganger 4,88 meter. Samtidig har bilene som bruker dem blitt stadig større over flere år. Med den automatiske parkeringshjelpen kan opptil 20 % flere biler få plass i et parkeringshus, uten at risikoen for skader, for eksempel at noen slår bort i bilen ved siden av med døren, øker.

Løsningen krever at det blir installert sensorer i eksisterende parkeringsanlegg eller at dette legges opp når nye bygges. Systemet vil kunne brukes av alle biler med automatgir, elektronisk stabilitetskontroll, elektrisk parkeringsbrems og filsentrering. Den eneste forutsetningen er at det blir installert en smart kommunikasjonsenhet på bilen som åpner for kommunikasjonen med sensorene i parkeringshuset.

Åpner unikt testsenter



Ford åpner også et eget unikt forskningssenter, Detroit Smart Parking Lab, neste måned. Her vil avanserte teknologier innenfor parkering, logistikk og elbillading testes ut i et fysisk miljø. Senteret vil også kunne brukes av andre for å samarbeide om å finne de beste løsningene innenfor de ulike områdene i et ekte testmiljø.