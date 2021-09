Glem stasjonsvogn – nå vil nesten alle ha en annen biltype

Vi skal ikke veldig mange år tilbake i tid før stasjonsvogn var det nordmenn flest gikk for når vi skulle kjøpe nybil.

De fantes i mange fasonger, størrelser – og ikke minst prisklasser. Alt fra små og rimelige biler – til digre statussymboler med stor motor. Og mellom der: Veldig mange ulike modeller.

Men så skjedde det noe. Nærmere bestemt: SUV-ene skjedde. Stasjonsvogn ble plutselig sett på som litt traust og kjedelig. I stedet ville vi ha høyreiste biler med ekstra bakkeklaring og gjerne 4x4.

De færreste hadde strengt tatt bruk for bakkeklaringen. Mange heller ikke for 4x4. Men mange SUV-er signaliserte automatisk «aktiv livsstil», uansett hvor aktiv eller inaktiv man egentlig var. Og det hadde mange sansen for.

Du skal kanskje ikke ut i terrenget. Men med enkelte SUV-er er det i alle fall mulig!

Langt over halvparten av salget

Stasjonsvognene har tapt markedsandeler i mange år. Det har også blitt langt færre av dem, etter hvert som en rekke bilprodusenter har kuttet modeller i denne klassen.

Og i elbillandet Norge har mangelen på elektriske stasjonsvogner helt klart spilt inn. Så langt finnes det nemlig ikke en eneste av dem.

Ståa så langt i år er at SUV-ene står for langt over halvparten av det totale bilsalget i Norge. Av 110.864 nye personbiler er hele 69.748 en SUV. Det tallet sier veldig mye om utviklingen.

Audi e-tron klarte kunststykket å bli Norges mest solgte bil i fjor, tross en solid prislapp. Her er Sportback-utgaven som beviser at også SUV-er kan se sportslige ut. Foto: NTB Scanpix

Mest solgte er ikke elbil

Det hotteste i nybilmarkedet akkurat nå er en elektrisk SUV. I fjor ble store og kostbare Audi e-tron Norges mest solgte bil. Det blir den ikke i år. Nå har det nemlig rullet inn en rekke nye og elektriske SUV-er med en prislapp som er langt mer oppnåelig for de store kjøpegruppene. Og de selger i store antall.



Alt er imidlertid ikke elektrisk. Norges mest solgte SUV så langt i år er nemlig ikke en elbil, den posisjonen er det Toyota RAV4 som holder. Den får du «bare» som hybrid og ladbar hybrid.

Nummer to er VWs nye, elektriske SUV, ID.4 – med Volvo XC40 på plassen bak. Deretter følger Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron og Mercedes EQC.

Ford Mondeo var i mange år en av Norges mest solgte stasjonsvogner. Det er den på ingen måte lenger, snart er det helt slutt for denne modellen.

Kutter ut legendarisk stasjonsvogn

Mustang Mach-E er forresten i seg selv et veldig godt tegn i tiden. For samtidig med at den for alvor tok av salgsmessig i Norge, kom nyheten om at Ford skal slutte å produsere en nesten legendarisk stasjonsvogn, nemlig Mondeo. Hvorfor? Jo, fordi salget har vært fallende i mange år og nå er så lavt at det ikke lønner seg å utvikle en ny utgave. Det hadde ikke mange trodd for bare noen år siden.

Stasjonsvognene har nå også blitt solid frakjørt av bilene i den såkalte «kompaktklassen». Her snakker vi modeller som Volkswagen ID.3, Nissan Leaf, Citroën e-C4 og BMW i3. Men i antall utgjør de mindre enn halvparten sett opp mot SUV-ene.

Ser vi på de 20 mest solgte bilmodellene så langt i år, er det en eneste av dem som også finnes i stasjonsvognutgave: Nemlig Toyota Corolla. Gamle storselgere som VW Passat, Skoda Octavia og Volvo V90 har én ting til felles: De har alle forsvunnet fra listene over Norges mest solgte biler. Og de kommer neppe noen gang tilbake.

