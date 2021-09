Gode lys på bilen er viktig både for å se godt selv og for å synes godt for andre trafikanter. Er det et hovedlys foran som ikke virker, ser du selv dårligere, du synes dårligere og motgående trafikk kan tro du er en motorsykkel og ikke en bil. Dette kan gi farlige situasjoner.

– Før kunne man skifte lyspærene på bilen selv. Sånn er det ikke lenger, så sant du ikke har en gammel bil, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

– Siden du må en tur på verksted er det lurt å bestille time allerede nå om et eller flere av lysene på bilen din ikke virker, fortsetter han.

Lyspærene på nyere biler er enten xenon eller LED, og en del biler har avanserte lamper med lys som beveger seg i svinger og lys som styrer mellom fjern- og nærlys på egen hånd.

Det er lurt å sjekke at lysene fungerer og at du har satt bryteren eller hendelen i riktig innstilling.

Skru på bilen og ta en runde rundt bilen for å se at alle lysene fungerer. Sjekk både nærlys, fjernlys, tåkelys og blinklys. Det er også viktig å sjekke ryggelys og bremselys, men det er umulig å få til ved å gå rundt bilen. Da er det lurt å be om hjelp av en annen i familien eller naboen for å sjekke at også disse lysene fungerer.

– Et annet triks er å rygge bilen opp mot en vegg eller et stort vindu for å se at bremselys og ryggelys fungerer, rådgir Nils Sødal.