– Du kan nesten høre selgeren gråte når du kjører av gårde

Det norske bilmarkedet har aldri gått gjennom så store endringer på kort tid som nå. Overgangen til elektriske biler har skutt fart de siste årene og går raskere enn mange hadde sett for seg.

I august var over syv av ti nybiler en elbil. Og salget av nye biler med bensin- og dieselmotor var forsvinnende lite.

Disse endringene i nybilsalget påvirker naturligvis også bruktmarkedet. Mange tar nå overgangen fra bensin- eller dieselbil, til elbil. Storsalg av mange elektriske modeller, gjør at det blir overflod av enkelte modeller i bruktmarkedet. Og dermed mulighet til å gjøre svært gode kjøp:

– Vi har sett dette en god stund allerede. Jeg tror det er all grunn til å vente at utviklingen vil fortsette og sannsynligvis øke på, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Prispress og gode kjøp

Han forteller at dette merkes både på at det på kort tid kan komme mange eksemplarer av samme bilmodell ut i markedet. Og at enkelte bilmodeller oppfattes som mindre kurante enn tidligere.

VW ID.4 er en av bilene det har kommet mange av ut på markedet de siste månedene. Det påvirker også bruktmarkedet.

– Ett eksempel er det vi kan kalle de folkelige SUV-ene, biler til rundt 500.000-600.000 kroner. Her har det på kort tid kommet mange elektriske varianter ut på markedet. Mange av disse blir kjøpt av personer som har en lignende bil med bensin- eller dieselmotor fra før. Når veldig mange slike kommer ut på bruktmarkedet samtidig, da blir det automatisk prispresss, dermed også mulighet til å gjøre gode kjøp, sier Møller Johnsen.

Mange har dieselmotor under panseret

– Kan du nevne noen eksempler?

– Veldig mange kjøper nå biler som VW ID.4, Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y, Skoda Enyaq og Hyundai Ioniq 5, for å nevne noen. En god del av dem har ikke nødvendigvis samme merke fra før. Men det er klart det kommer mange eksemplarer av biler som VW Tiguan, Ford Kuga og Skoda Kodiaq ut i markedet nå. Mange av dem fine og kurante bruktbiler, spørsmålet er bare om det er nok kjøpere til å opprettholde det prisnivået vi har vært vant til. Det er jeg ikke så sikker på.

V8 diesel – det er ikke veldig lenge siden det var toppen av lykke for mange.

I tillegg til volummodeller, er det også andre biler som har fått det betydelig tøffere i bruktmarkedet de siste årene. Ikke overraskende: Mange av dem har dieselmotor under panseret.

Kupp på bruktmarkedet

– Det har skjedd mye på premium-fronten de siste årene. Også her vil veldig mange ha elbil nå. Det startet med Tesla Model S og X. Så kom Audi e-tron, og etter hvert e-tron GT. Porsche Taycan har solgt i rekordantall her hjemme, det kommer også nye Taycan Cross Turismo til å gjøre. Mange av dem som ikke er helt klare for elbil har gått over til ladbar hybrid. Og i bruktmarkedet finner vi mange premiumbiler med dieselmotor du kan gjøre svært gode kjøp på.

– Har du noen eksempler her også?

Audi A8 er en klassiker i luksusbil-segmentet. Men nå er den under hardt press fra mange andre biler.

– Ja, jeg kan jo trekke frem én modell jeg lenge har holdt øye med på bruktmarkedet, nemlig Audi A8. Den har jeg selv eid et eksemplar av, for en del år siden. Dette var lenge nesten prototypen på bil for de som liker stor motor, mye utstyr, luksusfølelse og høy komfort. Dette har alltid vært en kostbar nybil. Nå kan du gjøre regelrette kupp på bruktmarkedet, sier Møller Johnsen.

Voldsomt verditap

Han legger til:

– Ett eksempel er en bil som ligger ute til salgs nå. Den er fra 2011 og med et kraftverk av en motor under panseret, vi snakker 4,2-liters V8 og 351 hestekrefter, det gir voldsomme ytelser. Naturligvis også quattro firehjulsdrift. Masse utstyr, full servicehistorikk, sort og med lyst skinninteriøret. Dette er en superkomfortabel milsluker, samtidig som designet har holdt seg godt. Den ser ikke gammel ut, selv etter noen år. Nyprisen var fra rundt 1,5 millioner kroner, mange havnet fort på 1,6 til 1,7 millioner. Du kan jo forsøke å gjette prisen nå?

Du skal være kresen for å ikke trives i dette interiøret.

– Hmmm, rundt en halv million, kanskje?

– Nei, vi skal mye lenger ned, her snakker vi rett under 300.000 kroner. Da får du utrolig mye bil for pengene. Disse bilene kan ha et voldsomt verditap, særlig de første årene. Kjøper du av første eier, kan du nok nesten høre vedkommende gråte når du kjører av gårde. Men slik er nå en gang bilmarkedet noen ganger. Verditapet kan være voldsomt og det kan være vanskelig å forutse. Premiumbilene er gjerne ekstra utsatt her. For disse kjøperne er det gjerne viktig å ha det hotteste og nyeste. Og en sedan med dieselmotor er nok ingen av delene nå i 2021, avslutter Møller Johnsen.

