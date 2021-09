Det er rødt og hvitt og symboliserer at to kjørefelt blir til ett. Dette skiltet finner vi mange steder på norske veier.

Enten om det nærmer seg slutt på motorveien, det er veiarbeid eller man er på vei ut fra et fergeleie – skiltet blir brukt i mange sammenhenger.

Det såkalte fletteskiltet kan også skape mye frustrasjon – og aggresjon.

Noe av det som irriterer bilistene mest, er nemlig sjåfører som presser seg frem og inn, når to felt blir ett.

En undersøkelse som er gjort av Ipsos for Gjensidige viser at fire av ti bileiere irriterer seg grønn over det de oppfatter som «bøller», som trenger seg inn rett før de to feltene blir til ett.

«Bøllene» kjører riktig

Samtidig svarer halvparten av alle i trafikken at de normalt legger seg inn i høyre felt, så fort dette er mulig.

Skiltet er ganske selvforklarende. Men ute i trafikken fungerer det ikke akkurat slik.

I praksis viser det seg at mange ikke vet hva de skal gjøre når de ser dette skiltet. Og usikkerhet – det er sjelden bra ute i trafikken.

– Det er faktisk «bøllene» som kjører riktig. Det blir best trafikkflyt hvis bilene fordeler seg i begge felt og fletter når de kommer til innsnevringen. Dessverre velger mange å legge seg til høyre så fort de kan, slik at venstrefilen blir en «snikefil», sier Arne Voll, som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Gjensidig vikeplikt

Fletteskiltet anvendes altså for å varsle at to vanlige kjørefelt føres sammen til ett. I disse tilfellene gjelder gjensidig vikeplikt.

Voll sier han godt kan forstå at mange er usikre på hvordan de skal kjøre og hvor de skal legge seg, når dette skiltet dukker opp.

Han påpeker at det som en grunnregel er lurt å ta hensyn til alle bilene rundt.

(Saken fortsetter under bildet)

Slik kan en typisk kollisjonsskade se ut, når flettingen har gått galt. Foto: Gjensidige

Kan bli dyrt å «stå på krava»

– Velger en å «stå på krava», og det oppstår en skade, ender det ofte med skylddeling og bonustap for begge parter. Dette kan føles urettferdig, men er likevel konsekvensen om en ikke følger med og tar hensyn til bilene rundt seg, sier Voll.

Nå er sommeren på hell og det er høysesong for veiarbeid og innsnevringer. Da blir problemstillingen ekstra aktuell:

– En god leveregel hvis man er usikker, er å senke farten, puste med magen og ikke la seg irritere av andre som trenger seg frem, avslutter Voll.

Saken ble først publisert hos Broom.no