Harald «maste» hver måned i to år – før han fikk kjøpe bilen

– Jeg er Toyota-entusiast, jeg innrømmer det. Det er ofte Toyota det går i her i gården, enten det er nytt eller gammelt.

Det forteller Harald Lian (27) fra Rødberg i Nummedal. Han selger det som trolig må være en av de mest spesielle og særeste bruktbilene i Norge akkurat nå. Nemlig en Toyota Camry limousin fra 1987.

Den som på Toyota-språket kalles V20. Det er andre generasjon av Toyotas store familiebil og den ble produsert mellom 1986 og 1992. Camry som modell finnes den dag i dag. Den gjorde comeback i det norske markedet for et par år siden, etter mange års fravær, og heter nå V70.

Foruten å være en romslig og fornuftig bil er modellen mest kjent for sin nesten legendariske driftssikkerhet.

Med seks dører og åtte sitteplasser er ikke denne 1987-modellen helt som andre Toyota Camryer. Foto: Privat.

Spartansk

Apropos romslig – bilen som numedølen selger byr altså på enda mer plass. Her finner vi seks dører og hele åtte sitteplasser.

– Det har blitt meg fortalt at de som var på bilhavna og tok i mot denne ble litt skuffet da de oppdaget at den var utstyrt med 2-liters, firesylindret motor og manuelt gir. Camry kunne jo leveres med V6-motor og automatgir, forklarer Harald.

Det hadde jo unektelig vært en passende drivlinje i en såpass staselig bil. Heller ikke de innvendige fasilitetene er helt i velkjent limo-standard. Ofte er det jo både barskap, kjøleskap, hanskemykt skinninteriør, aircondition, samt TV og videofasiliteter om bord. Men ikke her.

– Nei, det er det ikke. Eller, jo, forresten den har en knøttliten TV, men ellers begrenser det seg til koppholdere. Jeg tror kanskje dette er Norges dårligst utstyrte limousin, men jeg synes den vinner igjen mye på både sjel og sjarme. Jeg har blitt glad i bilen, spartansk utstyr til tross. Dessuten kan jo en del oppgraderes også om man ønsker det, forklarer selgeren.

En selger som jobbet hardt for å få tak i den spesielle Camryen.

– He, he… Ja, jeg fikk vel regelrett mast meg til å kjøpe den. Jeg tror jeg ringte daværende eier én gang i måneden i to år jeg – før jeg fikk overta den. Det ble mange hyggelige Toyota-prater ut av det.

Vedkommende innså til slutt at Harald var godt «kvalifisert» til å ta over Camryen og lot den gå ...

Her er Harald sammen med Camryen. I forkant sees oldefars Austin som nå skal få oppmerksomheten en stund framover. Foto: Privat.

Et nytt og spennende prosjekt dukket opp

Det er naturlig å tenke at dette kan ha vært en ambassadebil, men det har den ikke. Den ble registrett på Toyota Dahl AS (daværende Toyota-importør) og siden på Toyota Asker og Bærum, som er en forhandler. Siden har den hatt flere eiere. Nå er den altså klar for en ny.

Harald har ikke eid den så lenge.

– Nei, jeg kjøpte den tidligere i år, så det ble ikke så lenge, men desto hyggeligere, sier han.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Toyotaen har blitt brukt som pen-bil. På 17. mai, til bursdager og i helgene når det har vært fint vær. Ellers er det en Toyota Hilux som gjør nytten som hverdagsbil.

En av grunnene til at den selges er at et annet prosjekt har dukket opp. Nemlig bilen som Harlads oldefar kjøpte ny i 1976. En Austin 1500 Maxi. Nå skal tid og penger gå med til å sette i stand familieklenodiet. Så her gjør Toyota-mannen, som har hatt både Hiace pickup og utallige Landcruisere, et hederlig Toyota-unntak.

Her er Harald sammen med Camryen. I forkant sees oldefars Austin som nå skal få oppmerksomheten en stund framover. Foto: Privat.

Ikke «raggarbil»

– Camryen er ikke strøken. Den har noen bruksmerker, men er i god stand, med svært lite rust. Dessuten er den EU-godkjent fram til mai 2023. Bilen har nok levd et ganske forsiktig bil-liv, slik limousiner gjerne gjør. Den har gått bare 162.000 kilometer på 34 år og er fortsatt god å kjøre.

– Den trenger litt omsorg og kjærlighet for å bli riktig fin. Jeg håper ny eier tar den jobben, da jeg ikke får gjort det selv nå, forklarer han.

Det har vært noen henvendelser på bilen de dagene den har ligget ute på finn.no, men enn så lenge er den ikke solgt. Han selger den heller ikke til hvem som helst.

– Nei jeg er litt opptatt av at den blir tatt godt vare videre på og ikke ender opp som «raggarbil og festbrakke». Til det mener jeg bilen for spesiell. Håpet er jo at det dukker opp en Toyota-entusiast som har like sære bilinteresser som meg selv. Som ser verdien i bilen og er villig til å ta vare på den videre og sørger for at den fortsatt får et godt bil-liv, avslutter den hyggelige numedølen.

