Her er den helt nye Toyota Yaris Cross

– Yaris Cross er skapt i Europa for europeiske markeder og i prosessen er det europeiske bilkjøpere som har vært i fokus helt fra de innledende fasene. Modellen er nå klar for lansering i Norge i oktober, melder selskapet i en pressemelding.



Kjernekvalitetene fra den nyeste generasjonen 5-dørs Yaris, aktuell som Car of the Year i Europa, videreføres i en «stor-liten»-pakke som betyr maksimal plass og praktiske løsninger innvendig kombinert med 4. generasjons hybriddrift, høyeste sikkerhetsstandarder med 2. generasjon Toyota Safety Sense toppet med egenskaper som gjør det morsomt å kjøre Yaris Cross.

– Aktive livsstiler



– Da vi startet planleggingen av den nye Yaris Cross, vurderte vi SUV-kvalitetene og hva den neste generasjonen i B-segmentet bør byr på. Vi så for oss en bil som er tilpasset individuelle behov og forskjellige aktive livsstiler, sier Hideaki Hayashi, som er assisterende sjefingeniør for Yaris Cross, i pressemeldingen.

Alt dette er kombinert med SUV-egenskaper basert på Toyotas innovasjonshistorikk som inkluderer biltypen som nå har utviklet seg til et nøkkelsegment, den første RAV4 for over 25 år siden.

Introduksjonen av Yaris Cross utvider Toyota Yaris-familien som består av 5-dørs Yaris og fullblodsmodellen, GR Yaris. Samtidig stiller nå Toyota med markedets største utvalg av hybridelektriske SUV-modeller, ved siden av den kompakte C-HR og den større RAV4, slik at kundene har et utvalg av modeller som kan dekke et mangfold av behov.

Yaris Cross ADVENTURE Foto: Toyota

Bygd i Europa for europeiske bilkjøpere

Yaris Cross bygges på Toyotas anlegg i Valenciennes i Frankrike. Selskapet har investert 400 millioner euro for å gjøre det mulig å bygge Yaris og Yaris Cross samtidig på en felles produksjonslinje. I tillegg til å øke produksjonskapasiteten i denne verdensdelen og styrke selskapets lokaliseringsstrategi, medfører dette at Toyota tar enda ett skritt videre mot målet om 1,5 millioner solgte biler i Europa innen 2025.

Yaris Cross kommer som en sterk aktør i det voksende europeiske markedet for SUV-modeller i B-segmentet. Toyota forventer at veksten i segmentet vil fortsette, først og fremst ved at kunder med større og eldre biler i C-segment søker et alternativ i B-segmentet som er bedre tilpasset en aktiv og moderne livsstil.