Ble brukt til smugling – nå kan den sette prisrekord

En vakker vårdag i 1969 ruller en helt ny Volvo 1800S rundt på veiene i idylliske Lindingø, utenfor Stockholm.

Til tross for at bilmodellen har vært på markedet i noen år allerede, er det grunn til å tro at den blå bilen med lakk-kode 99 fortsatt vekker oppsikt med sine lekre linjer. Den er en drømmebil for mange svensker, som på den tiden kanskje kjører en godt brukt Volvo PV eller Amazon.

Men det er med biler som med mennesker. Vi lever forskjellige liv. Noen lever beskyttet, stille og tilbaketrukket. Andre havner i rampelyset, mens atter andre havner bak lås og slå.

Også for denne bilen har livet noen skyggesider, som ikke nødvendigvis synes, der den suser omkring i Stockholmskjærgården i solskinnet.

Lang og grundig restaurering

Bilen brukes nemlig til smugling i nattens mulm og mørke, og turer til tidligere Øst-Tyskland med dollarsedler og cubanske sigarer gjennomføres.

Dette er nå for lengst historie. Som de fleste andre biler, ble denne også etter hvert preget av tidens tann og mange ulke eiere. Heldigvis var det noen som forbarmet seg over den. En svært omfattende restaurering ble igangsatt. Sportsbilen fra Volvo ble plukket fullstendig fra hverandre, slitte deler ble byttet, rust ble tatt og bilen ble omlakkert. Hele 13 år tok jobben med å sette bilen i stand igjen – men så ble det også grundig gjort.

Under denne jobben kom smuglerhistorien fram i dagslyset igjen. Under dashbordet ble det funnet sammenrullede dollarsedler og inne i en kanal ble det funnet sigarer. Tørre sådanne – etter mange år. Én av disse følger med bilen, som nå skal selges, som en kuriositet og et minne om tidligere liv.

Bilen ble ferdigstilt i 2016. Dagens eier som overtok bilen i 2020, hadde lenge lett etter en perfekt 1800 S. Han kjøpte denne.

Grunnen til at den selges igjen så fort, er rett og slett at han synes bilen er for fin til å brukes, samt at sesongen for veteranbiler på våre breddegrader er litt for kort.

Denne bilen er regnet for å være en av Sveriges fineste i sitt slag. En titt under avslører hvorfor. Foto: Bilweb Auctions

Kan sette prisrekord

Bilen selges derfor på svenske Bilweb høstauksjon, og er et av de store trekkplasterne her. Den skal være en av Sveriges fineste 1800 S. Det sier ikke så rent lite, for i Sverige finnes det mange fine Volvoer.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Det spekuleres sågar i om akkurat denne bilen kan sette prisrekord for biltypen. Det skriver Bilweb selv, i en pressemelding.

Budene startet på 260.000 svenske kroner. Nå er de oppe i 300.000. Erfaringsmessig er det de siste timene før auksjonen avsluttes at budene virkelig kommer hyppig og kan nå uante høyder. Det er forventet at denne bilen vi selges for mellom 420- og 470.000 svenske kroner.

Dette er siste nummer av entusiast-magasinet VolvoKlassiker.

Hva det til slutt ender opp med gjenstår å se. Auksjonen avsluttes 2. september. Det er med andre ord fortsatt litt tid igjen om man vil sikre seg et pent eksemplar av Volvos legendariske sportsvogn. Men du må altså være forberedt på å betale litt ...

