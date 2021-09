De fleste har denne sommeren valgt å feriere i Norge. Det betyr flere biler på norske veier, og trolig også mer bruk av GPS for å finne frem til ukjente destinasjoner. Navigasjonssystemet er et nyttig verktøy, men det kan også være trafikkfarlig – særlig om du lar den trigge konkurranseinstinktet ditt.

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos for forsikringsselskapet Gjensidige kommer det frem at 23 prosent av norske bilførere en eller flere ganger har kappkjørt mot GPS-en. Det er en økning på 7 prosentpoeng på bare et år, noe som kan skyldes korona og økt sommertrafikk.

Det er langt flere menn enn kvinner som lar seg utfordre av tidsestimatet som dukker opp på skjermen.

Verst er det blant de unge; hele 49 prosent innrømmer at de har forsøkt å slå navigasjonssystemet på tid. Det bekymrer Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Jeg kan forstå at mange ønsker å komme fortest mulig frem, og at det er fristende å vise GPS-en at du er raskere enn den tror, men det må ikke gå på bekostning av trafikksikkerheten, sier han i en pressemelding.

Når fokuset er på det digitale kartet fremfor veien foran deg, kan det fort bli trafikkfarlig.

– I tillegg må du ofte bryte fartsgrensene for å kunne «vinne» over GPS-en. Høy fart og ufokusert kjøring er en fryktelig dårlig kombinasjon, sier Voll.

– Det viktigste er ikke å vinne, men å komme trygt og helskinnet frem, fastslår Voll.

I disse fylkene har folk kappkjørt mest Spørsmål: Har du som sjåfør noen gang «kappkjørt med GPS»? Ca. 3600 bilister over 18 år som enten eier eller disponerer bil har svart i undersøkelsen. Fylkestall (gamle fylkesgrenser): Riks - 23%

Østfold - 28%

Akershus - 28 %

Oslo - 30 %

Hedmark - 16%

Oppland - 19%

Buskerud - 21%

Vestfold - 17 %

Telemark - 19 %

Aust-Agder - 24%

Vest-Agder - 22 %

Rogaland - 32%

Hordaland - 19%

Sogn og Fjordane - 24%

Møre og Romsdal - 32%

Trøndelag - 21%

Nordland - 19%

Troms - 13%

Finnmark - 22 % * Prosent = Andel som sier de har kappkjørt med GPS