Lastebilsjåfør ble anmeldt 11 ganger – i samme kontroll

Statens vegvesen har stadig kontroller langs veiene våre for å bidra til bedre trafikksikkerhet. Målet er at alle skal kunne ferdes trygt på norske veier. Hver eneste dag avdekkes det tekniske feil og mangler, eller overtredelser av lover og regler som kan sette andres liv og helse i fare.

Kontrollene av nyttekjøretøy handler dessuten om å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen - og passe på yrkessjåførenes arbeidsforhold. Viktige innslag i dette, er bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Disse regulerer hvor lenge sjåfører på tyngre kjøretøy kan kjøre før det kreves enten hvilepause eller døgnhvil.

11 anmeldelser!

Nettopp kjøre- og hviletid er noe av det som det jukses mest med, men det spørs om ikke han som ble tatt på Malvik kontrollstasjon nylig satte en rekord det skal bli vrient å slå. Da kontrollørene var ferdige, var 11 – elleve – anmeldelser på vei til politiet, forteller overingeniør Cato Andre Bakken i Statens vegvesen i Trøndelag, til Broom.

– Det startet med at den aktuelle lastebilen stanset på E6 like før Malvik kontrollstasjon, og begynte å rygge i 90-sonen. Deretter tok den avkjørselen mot Hommelvik, og forsvant gamleveien i retning Trondheim.

– I samarbeid med politiet ble lastebilen stoppet på Sluppen i Trondheim, og tatt med til kontrollstasjonen for nærmere kontroll. Her ble det avdekket aktivt brudd på kjøre- og hviletid, og fører ble derfor pålagt å ta 11 timer døgnhvil på stedet før han kunne kjøre videre.

– Det er jukserne, de som bryter lover og regler for egen vinning, som er problemet, sier Cato Andre Bakken i Statens vegvesen. Foto: Ill.foto Statens vegvesen

Sjelden vare

– Han ble anmeldt for å unndra seg kontroll – i tillegg til 10 alvorlige brudd på kjøre- og hviletid som ble anmeldt hver for seg. Dermed ble det hele 11 anmeldelser på en og samme fører, sier Bakken, som legger til at samme sjåfør senest i slutten av juli ble anmeldt for å kjøre med en annen manns sjåførkort.

– Dette er vel ikke helt dagligdags kost?

– Nei, jeg kan i alle fall ikke huske å ha opplevd noe sånt som dette tidligere. Så mange anmeldelser mot samme sjåfør er sjelden vare, ja. Dessuten har vi en historikk på ham, som tyder på at det er så som så med respekt for lover og regler.

– På bakgrunn av det som hendte her, med alle anmeldelsene, er vi nok litt forbauset over at det ikke får mer konsekvenser der og da – som for eksempel at politiet hadde beslaglagt førerkortet. Rygging i 90-sonen på E6 med tung lastebil er etter vår mening en svært alvorlig sak, sier Bakken videre.

Kontrollørene fra Statens vegvesen er på jobb over hele landet, som her, i havgapet i Finnmark. Foto: Statens vegvesen

19 timer i strekk

– Treffer dere på mange gjengangere som dette?

– Nei, ikke mange. Noen er det, og da er det jo også slik at når vi ser den typen historikk, så blir kontrollen enda grundigere.

– Hvorfor er dette med regler for kjøre- og hviletid så viktig?

– Det er to grunner til dette. Den første handler om trafikksikkerhet, og den andre om like konkurransevilkår i transportbransjen. Jeg tror de fleste vil være enig i at en sjåfør i et kjøretøy som veier 50 – 60 tonn bør være uthvilt og opplagt – ikke trøtt og ukonsentrert. Du er jo ikke en god sjåfør når du har kjørt over 19 timer i strekk, der den lengste «pausen» har vart 33 minutter, slik som i dette tilfellet.

Jukserne er problemet

– Så er det slik at de som jukser med regelverket, får kjørt mer og tjener mer penger enn de som er lojale til lover og regler. Derfor er det til det beste for yrkessjåførene at vi er der og passer på.

– Hvordan står det til med lovlydigheten?

– Den jevne sjåfør gjør så godt han kan. Det skal likevel godt gjøres å unngå avvik helt og holdent. Det er ikke lett å være yrkessjåfør i Norge, men det er heller ikke småbruddene på regelverket som er problemet. Problemet er jukserne, som både er trafikkfarlige og som sniker seg til urettmessig inntjening, slutter Cato Andre Bakken.

Artikkelen er først publisert av broom.no.