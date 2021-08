Nå kommer denne legendariske bilen tilbake

Tilbake på 60- og -70-tallet ble japanske biler som regel sett på som praktiske og driftssikre, men kanskje ikke så veldig spennende.

Noen få unntak fra denne «regelen» fantes. Heldigvis. Ett av de beste unntakene er Datsuns (senere Nissans) legendariske sportsbil fra 1969. Nemlig lekre 240Z.

En bil som har betydd svært mye for Datsun/ Nissan-imaget de siste 50 årene.

Modellen ble selvfølgelig videre utviklet til både 260Z og 280Z, senere ZX. Nissan har gjort mye for å holde liv i bilmodellen med Z-betegnelsen opp gjennom årene og bilene har kommet i flerfoldige generasjoner.

Et nytt kapittel

Nå er det klart for et helt nytt kapittel i den ærverdige Z-historien. Denne gangen med klare hint mot opphavet fra 1969. Det er vel ikke å ta for hardt i å si at dette er et slags retrokonsept.

Z-bokstaven forplikter i Nissan-sammenheng og den nye er helt klart tro mot de tidligere konseptene. Det innebærer i korthet bakhjulsdrift, coupekarosseri og sekssylindret motor.

Datsun 240Z, dette er originalen fra 1969 og en viktig imagebygger for Nissan, selv nå 50 år etter at den kom.

Elbil-skeptikerne kan dermed puste lettet ut. Her er det fortsatt bensin som gjelder. Nærmere bestemt en V6 på 3-liters slagvolum med turbo. Ytelsen er på 400 hestekrefter og et moment på 475 Nm, bør sikre høy moro-faktor.

I tillegg leveres den fortsatt med manuell girkasse, en sekstrinns sådan. Om man ikke vil gire selv, kan man også få den med automat. Da med hele ni gir å velge mellom.

Nye Z skal likevel handle om mer enn ytelser og akselerasjon fra stillestående. Der er kjøregleden som står i sentrum.

Interiøret i den nye Z-modellen fra Nissan har også et retro-preg. Bakhjulsdrift og manuelt gir skal gi høy moro-faktor.

Har tro på ny suksess

– Målet har hele tiden vært å gjøre hver ny generasjon av Z-modellen til den beste hittil. Så også for denne.

Det sier Hiroshi Tamura, som er produktsjef for Z-serien hos den japanske bilprodusenten, i en pressemelding.

– Den skal ikke bare være kraftig og smidig – den skal være i ett med føreren, omtrent som en dansepartner, og inspirere til nye eventyr på veien, legger Tamura til.

Om du nå kjenner at pulsen og ha-begjæret stiger, må vi få advare mot en dårlig nyhet med en gang.

Lavt salg av de siste Z-modellene i Europa har gjort at Nissan nå har strøket vår del av verden av lanserings-kartet. Bilen kommer rett og slett ikke til Norge eller Europa, når den lanseres våren 2022.

Men både i USA og på det asiatiske hjemmemarkedet har Nissan forventninger om at den skal bli en suksess og en verdig arvtaker til den legendariske bilmodellen. Og hvem vet: Kanskje vil noen norske entusiaster hente den inn på egenhånd, slik at vi får se nye Nissan Z også på hjemlige veier.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no