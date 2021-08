Dette har vært en trend over de siste ti årene og i fjor gikk salget av nye biler ned med nesten ti prosent.

Det blir derfor viktigere for mange å kunne reparere bilen de har og da må man kunne få tak i deler. Dette er noe som ikke alltid er like enkelt. Det kan bli enda mer komplisert for uvanlige biler eller veldig gamle biler.

I en pressemelding forteller Autoparts24 om sitt tilbud:

Autoparts24 er et nettsted som har gjort dette mye enklere ved at det nå er mulig å søke etter brukte bildeler på nettet. Her har man tilgang til deler fra mange internasjonale leverandører og derfor et mye større utvalg. Her har man også tilgang på deler kan være vanskelig å få tak i slik som hele motorer og man eliminerer også risikoen ved å kjøpe direkte fra privatpersoner. Det er mulig å søke ved å bruke koden til girkassen eller motoren som gjør det lettere å finne riktige deler til din bil.

Gamle biler er populære

Det er høy interesse for gamle biler og motorsykler i Norge. En populær hobby er å restaurere kjøretøy som kanskje mange trodde ikke ville ses på veien igjen. A finne bildeler for denne typen kjøretøy kan være ekstra vanskelig. Tradisjonelt måtte man oppsøke bilopphuggeri, men til og med kan det bli vanskelig når det gjelder eldre biler eller uvanlige modeller.

Mange gjør restaureringsarbeidet selv, men for de som bruker en mekaniker så kan de ofte gjøre jobben men har ikke tilgang til delene de trenger. Gleden ved å gi gamle biler nytt liv ser vi på norske veier hele tiden, men spesielt kanskje om sommeren da entusiastene utnytter det fine været til å vise fram resultatene av mye hardt arbeid.

Oppretter digitale arkiv for eldre kjøretøy

Nå kan det bli enda artigere for de som har eldre biler da det skal bli mulig å søke i gamle arkiv. Arkivverket jobber nå med å digitalisere gamle kjøretøy arkiv som gjør at man kan finne ut mer om historien bak gamle biler eller motorsykler og de tidligere eierene.

Lettere å vedlikeholde alle biler

For de fleste som ser på bilen som et nødvendig hjelpemiddel er også enhver ny mulighet for å gjøre det lettere å vedlikeholde dem, samt finne større deler som motorer, også veldig velkommen. I en travel hverdag blir det ikke lenger nødvendig å oppsøke bilopphuggeri, men mulig å finne brukte bildeler av kvalitet med garanti, på en mye enklere måte.