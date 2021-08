Krevde 6,5 millioner i erstatning for bilen han ikke fikk kjøpe

Kjøp og salg av bil kan lett føre til konflikter. Bruktbilhandel er hvert eneste år å finne helt i toppen av Forbrukertilsynets klagelister. Det er flere grunner til at det blir slik, men den aller viktigste er kanskje at det ofte dreier seg om mye penger. For eksempel kan reparasjon av en motorfeil fort bli svært kostbar.

Uheldige bruktbilkjøpere står for en stor andel av klagesakene, men det kan også bli konflikt av en bilhandel som det aldri ble noe av.

Det bekrefter advokat Eirik Teigstad i Advokatfirmaet Teigstad, som har gjort bilsaker til et spesialfelt.

Hvor galt det kan gå også på denne måten, viser et tilfelle fra Drammen for kort tid siden, som endte i retten. Lokalavisen Drammens Tidende var første ute med omtale av saken.

Enige om 3,5 millioner

En fantastisk førerplass hører selvsagt med.

Stridens eple var en Mercedes-Benz AMG SLS E-Cell, som er en elbil bygget på Formel 1-teknologi. Dette er en helt ekstrem elbil, med 700 hestekrefter, én motor på hvert hjul og svært karakteristiske måkevingedører. Den finnes i et svært begrenset antall og har allerede blitt et samlerobjekt. Noen få eksemplarer har kommet til Norge, blant kjøperne var Petter Stordalen og Kjell Inge Røkke.

Det hele startet med at en bilsamler fra Drammen fikk nyss om at et eksemplar av den spesielle bilen sto til salgs hos en bilforhandler i Oslo. De to partene ble enige om en pris på 3,5 millioner kroner, og det er uenighet om det videre forløpet av kontakten mellom dem som utløste konflikten.

Super-biler inntar norske vestlandsveier

Krevde 6,5 millioner

Før kunden ville undertegne kontrakten, ville han ha en teknisk gjennomgang av bilen, noe han fikk anledning til få dager senere. Da bestemte han seg for å kjøpe den, men undertegnet ikke kontrakten der og da. I stedet skulle han ringe tilbake neste morgen.

Men ringe gjorde han ikke før ved 12-tiden, og hva som ble sagt i denne telefonsamtalen er samleren og bilforhandleren uenige om. Da han senere på dagen fikk vite at bilen var solgt for 4,5 millioner kroner til en utenlandsk kunde, endte det med søksmål med krav om 6,5 millioner i erstatning. Han mente at det var dette beløpet han hadde tapt på bilsalget, noe som ble forklart med at en slik bil sist høst ble lagt ut for salg i Tyskland med et prisforlangende på ti millioner.

Bindende avtale – eller ikke

Mercedes-Benz SLS AMG E-CELL er smellvakker også sett fra siden.

«I retten mente bilforretningens advokat Ørjan Salvesen Haukaas at det aldri kom noen bekreftelse på kjøpekontrakten, mens bilsamleren for sin del forklarte at han aldri fikk noen frist for når han måtte akseptere kontrakten,» skriver Drammens Tidende.

– Dette er jo en veldig interessant sak, hvor det har gått veldig galt. Vi får mange henvendelser som gjelder uenighet om hvorvidt det er inngått en bindende avtale om bilkjøp eller ikke, sier advokat Eirik Teigstad i en kommentar.

– Mange opplever at de har blitt enige om et bilkjøp, for så å oppleve at selger har solgt bilen til en annen, slik som i denne saken. Det motsatte skjer nok enda oftere, at kjøper plutselig trekker seg etter at avtalen i realiteten er inngått. Vi erfarer at både privatpersoner og bilforhandlere synder på dette, sier han videre.

Kan gi erstatningsansvar

Måkevingedørene er et særtrekk ved Mercedes-Benz SLS AMG E-CELL

– Hva er årsaken til det?

– Dette skyldes sikkert at mange tror at kontrakten må signeres for at en avtale skal være ansett for inngått, men det stemmer ikke. Slike forhold reguleres av avtaleretten og kjøpslovene våre. Man kan bli enige om bilkjøpet på meldinger eller muntlig.

– Konsekvensen av å trekke seg fra et bilkjøp kan være erstatningsansvar for motpartens økonomiske tap, for eksempel ved at en bilkjøper må kjøpe en tilsvarende bil dyrere, eller at en bilselger må selge bilen rimeligere til en annen kjøper.

Dette opplever du neppe igjen i Norge

Sett akseptfrist!

– Det er også mulig å fastholde og kreve kjøpet gjennomført, men dette er ikke mulig dersom bilselger har solgt bilen videre til en annen kjøper som var i god tro ved kjøpet.

Og dessuten: Dersom du har gitt et pristilbud, så bør du med fordel sette en akseptfrist for å unngå misforståelser om hvor lenge dette budet er bindende. Man ville vel aldri gitt bud på en eiendom uten å ha en klar akseptfrist, sier advokat Eirik Teigstad til slutt.

Hvordan gikk det så med bilsamleren som ikke fikk kjøpe Mercedesen allikevel? Det får vi kanskje aldri vite. Saken endte nemlig med et hemmelig forlik.

Denne får du ikke se mange av på norske veier - dessverre

Denne saken ble først publisert på Broom.no.