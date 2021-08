Norge er ett av tre land hvor den nye helelektriske varebilen - med rekkevidde på opptil 350 kilometer - skal tas i bruk i et stort kundetestprosjekt for å gjøre de siste justeringene før lansering.

– Vi får en prototype av vår nye E-Transit til Norge i løpet av de neste ukene som Posten skal teste i vanlig bruk. Deretter skal Recover, som jobber med skadesanering, overta varebilen. Begge virksomheter skal så dele innsikt og erfaring med oss for at vi skal kunne masseprodusere en helelektrisk varebil som leverer optimalt med tanke på kundenes faktiske behov i daglig bruk. Dette gir oss i Norge en unik mulighet for å få E-Transit best mulig tilpasset norske kunders spesielle behov, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg i en pressemelding.

I tillegg til Norge, skal også ni andre prototyper av Ford E-Transit nå testes innenfor flere forskjellige virksomhetsområder i Tyskland og Storbritannia frem mot lanseringen.

Blir tilgjengelig i en rekke varianter

Testflåten inkluderer forskjellige varianter av E-Transit, inkludert varebil, dobbeltkabin og flere forskjellige chassis med påbyggingsmuligheter med brutto kjøretøyvekt fra 3,5 – 4,25 tonn.

I alt vil Ford tilby hele 25 forskjellige varianter av E-Transit. Alle vil også bli tilgjengelig i forskjellige lengder, takhøyder og lastekapasiteter.

Nye E-Transit er utviklet nettopp med tanke på enkel konvertering ved bruk av de samme løsningene som i dag tilbys på Transit 2T-modellen.

Det europeiske kundetestprosjektet markerer den siste fasen før Ford lanserer nye E-Transit. Testpartnerne vil nå bruke E-Transit prototypene gjennom en 6- eller 12-måneders testperiode.

Ford E-Transit Foto: Ford

Stor tro på norsk salgssuksess med nye E-Transit

I 2020 ble Ford for sjette året på rad det mest solgte nyttekjøretøymerket i Europa. I første halvår 2021 var også Ford det mest solgte nyttekjøretøymerket i denne delen av verden. Også i Norge har Ford i flere år vært det nest største merket på nyttekjøretøy. Med nye E-Transit tror Berg Ford vil få en enda sterkere posisjon i nyttekjøretøymarkedet.

– Vi vet at mange norske kunder venter på E-Transit. Dette er en helelektrisk varebil som på mange måter representerer noe helt nytt i segmentet. Kombinasjonen av høy lastekapasitet, lang elektrisk rekkevidde, mange varianter og en rekke nye digitale hjelpemidler som hjelper eieren med å få maksimalt ut av bilen sin, gjør den helt unik, sier Ford Motor Norges administrerende direktør.

Sterkest av alle elektriske varebiler i Europa

E-Transits elektriske motor leverer hele 269 HK og maksimalt dreiemoment er 430 Nm. Den bakhjulsdrevne elektriske varebilen vil med det være sterkest av alle elektriske varebiler som selges i Europa.

Batteriet i nye E-Transit er plassert i bunnen av kjøretøyet. For varebilen gjør det at lasterommet er på opptil hele 15,1 kubikkmeter. Det er det samme som den bakhjulsdrevne 2T Transit har i dag. Forventet lastekapasitet er opptil 1616 kilo for varebilen og opptil 1967 kilo for chassismodellene.

Nye E-Transit vil ikke bare gjøre virksomheten mer bærekraftig. Den reduserer også service- og vedlikeholdsutgiftene med rundt 40 %, sammenlignet med en tilsvarende varebil med forbrenningsmotor.

Ford E-Transit Foto: Ford

Egen energikilde om bord og OTA-oppdateringer

E-Transit kan også fås med «Pro Power Ombord». Systemet gjør om bilen til en energikilde der utstyr og verktøy kan lades eller driftes med inntil 2,3 kW (2300 W). Det er første gangen et slikt system tilbys i markedet for lettere nyttekjøretøy i Europa.

Nye E-Transit vil også være det første nyttekjøretøyet som kommer med det helt nye kommunikasjons- og underholdningssystemet SYNC 4. Som standard er bilen utstyrt med en 12 tommers berøringsskjerm, forbedret stemmegjenkjenningsteknologi og navigasjon ved bruk av skytjenester. Med SYNC OTA (over the air)-oppdateringer vil E-Transit også løpende kunne oppdateres med ny og forbedret funksjonalitet og stadige forbedringer.