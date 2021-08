Tok sjansen på å leie ut drømmebilen – ble knallsuksess

Som gjest på Lærdalsøren Hotel får du ikke bare oppleve en av Norges best bevarte trehusbebyggelser.

Her får du også en solid dose billidenskap – enten det er gjennom historiske plakater på veggene, eller i form av ikoniske superbiler som Ford GT 40, Lamborghini Diablo eller Ferrari Testarossa.

Bilene tilhører hotelleier Johannes Einemo, og de står ofte plassert rett utenfor hotelldøren – til glede for mange bilentusiaster.

I år har Johannes lansert nok en spennende nyhet for hotellets gjester. Nå kan man nemlig leie en splitter ny Porsche 911 Carrera, for å teste den under magiske omgivelser på trange Vestlandsveier.

Tok sjansen

– Tidligere hadde jeg en morsom Lotus man kunne få leie. Nå er den byttet ut med en helt ny og knall rød Porsche 911 Carrera. Det er en fantastisk artig bil å kjøre. Med 385 hk og bakhjulstrekk er det ikke noe problem å danse seg gjennom de krappe hårnålssvingene, smiler Johannes når vi møter han i Lærdal.

Sammenlignet med den gamle Lotusen, er det ingen tvil om at den nye flammen fra Stuttgart er et solid løft. Her finner vi en hissig og turtallsvillig 3-liters boxermotor på nærmere 400 hk.

0-100 km/t er i mål på 4 sekunder blank, og toppfarten er nesten 300 km/t. Med alt utstyr koster bilen nærmere to millioner kroner.

– Det er ikke en smule risikabelt å leie ut dette råskinnet til vilt fremmede?

– På sett og vis er det jo det. Men vi er tydelig på retningslinjene til alle som leier bilen. Egenandelen ved skade er 40.000 kroner og vi har satt 25 års aldersgrense. Dette er en opplevelse i form av å kose seg i en fantastisk bil på fjellet. Her handler det ikke om å sette noen rundetid. Så langt har vi faktisk ikke fått en eneste ripe på bilen, sier Johannes og banker fort i bordet.

(Saken fortsetter under bildet)

Helt alene med Porsche 911 på toppen av Aurlandsfjell – det er en opplevelse man husker lenge. Til og med sauene ser på bilen med stjerner i øynene. Foto: Broom.no

Knallsuksess

At den nye råtassen har blitt tatt godt imot, er det ingen tvil om. Bilen har vært nesten fullbooket gjennom sommeren og kundene er i ekstase.

– Hvis jeg skal være helt ærlig, trodde jeg det ikke skulle bli så populært. Bare på de to første månedene passerte bilen 12.000 kilometer. Nå har den rullet rett over 17.000 kilometer, så den begynner å bli innkjørt.

– Og alt har gått problemfritt?

– Absolutt, bilen går som ei klokke. Det eneste vi har byttet er to bakdekk, forteller Johannes, og røper at bilen kanskje også blir mulig å leie gjennom vinteren.

– Ja, jeg vurderer å tilby leie av bilen også i vinter. I så fall blir det naturligvis med skistativ og full pakke, avslutter bilentusiasten, hotelldirektøren og nå utleiekongen.

Saken ble først publisert hos Broom.no