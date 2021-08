Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Premium.



Du har kanskje hørt om folk som kjører sine gamle dieselbiler på godt brukt frityrfett fra det lokale gatekjøkkenet? Både for å spare miljøet og lommeboken. Skottene bak velkjente Glenfiddich har muligens sett dithen for inspirasjon, nå som de fyller tankene på egne trailere med avfall fra deres edle «single malt»-whiskyproduksjon

Biodrivstoffet skal de lage ved å bruke mask, som er navnet på kornmassen (spesifikt bygg) etter at den har gjort sin nytte i produksjonen. Metoden baserer seg på en prossess der bakterier bryter ned masken og avgir biogass.

Glenfiddichs moderselskap, William Grant & Sons, forteller at de selv har utviklet metoden. Spritgiganten har også andre velkjente merker, som Hendrick’s Gin, Drambuie og Tullamore D.E.W., i porteføljen.

I motsetning til deres mer ordinære, destillerte og godt lagrede whisky er nok ikke Glenfiddichs – som ifølge Reuters selger 14 millioner flasker whisky årlig – nye bio-oppskrift noe særlig for maltnerder og andre sære ganer. Men miljøet skal visst ha godt av det, hvilket skottene gjør stort poeng av.

I en pressemelding skriver whiskyfolket at de nå konverterer sine lastebiler til å kjøre på det mer miljøvennlige drivstoffet, og at de har installert en egen «bensinstasjon» ved destilleriet i Dufftown. Planen er at kjøretøyene skal kjøre på eget destillat (i stedet for fossilt brennstoff) mellom alle deres deler av produksjonsprosessen. For miljøets del vil det angivelig gi samme effekt per bil som om de skulle plantet 4.000 trær årlig. Det gir i så fall ny mening til den ekslusive leskedrikkens kallenavn – «livets vann».