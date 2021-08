Fortsatt populær – men alderen merkes

Toyota har noen smått legendariske modeller i utvalget sitt. For eksempel SUV-en Land Cruiser. En bil som har solgt i bøtter og spann verden over.

Den er klasseløs – og brukes til alt. Fra arbeidsbil, familiebil og til ekspedisjoner. Den kommer fram over alt – og har rykte på seg for å være bunnsolid. En bil du kan stole på.

Dagens generasjon (150-serien) kom på markedet i 2010. Tenk litt på det. 11 år siden. Det har skjedd en del på den tiden.

Men Land Cruiser har bare rullet på videre. Salget har vært godt, også. Dette er en bil som har en lojal kjøpergruppe.

I tillegg har de tradisjonelle konkurrentene Mitsubishi Pajero og Nissan Patrol falt fra.

Utvalget er med andre ord ganske begrenset her. Men hva gjør det, når du har Land Cruiser?

Mye likt

De fremste argumentene for å kjøpe en Land Cruiser er fortsatt framkommelighet og soliditet. Som en arbeidsbil, er den ypperlig. Og det er først og fremst dette markedet den treffer i Norge.

Designmessig er den lett å kjenne igjen. Den nyeste utgaven har litt annerledes grill og lykter, enn den som kom i 2010. Men utover det, er svært mye som før, på utsiden.

Design er jo alltid opp til hver enkelt å mene noe om. Men vi synes linjene på Land Cruiser har stått seg godt opp gjennom årene. Den har en viss pondus.

Land Cruiser er i ferd med å bli gammel. Men god framkommelighet og høy driftssikkerhet går aldri av moten.

Utdatert?

Selv om modellen som kom i 2010 var ny – var også den ganske lik forgjengeren (120-serien). På de 11 årene som har gått, har det blitt to facelifter, for å holde 150-serien moderne.

Spørsmålet er om dette er nok – eller om tiden etterhvert har gått fra Land Criuser?

Det er noe av det vi har lyst å finne ut av - når vi plukker opp testbilen i Drammen.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Hva er nytt:

Svært lite. Dette er rett og slett en av de "eldste" nybilene du kan få tak i i Norge.

Det er for eksempel lenge siden jeg satte meg bak rattet og startet en nybil som så til de grader forteller deg at du kjører dieselbil. Her er det god gammeldags dieselknatring og en hel del vibrering.

Den firesylindrede 2,8-literen holder stand. Effekten er 204 hestekrefter. Ikke for mye, på en stor og tung SUV. Men dreiemomentet er solid på 500 Nm. Så bunndraget er i alle fall på plass.

Innvendig finner vi manuelt håndbrekk, ingen trådløs lading, instrumentene er analoge og oppløsningen på ryggekameraet imponerer ingen.

Til gjengjeld er den utstyrt med luftfjæring som gir god bakkeklaring, differensialsperrer, lavgirserie, egen cruisecontroll for offroad-kjøring og et avansert firehjulsdrift-system. På dette området er Land Cruiser i særklasse. Den tilpasser seg alle typer underlag og kjøreforhold på en imponerende måte.

Interiøret bærer også preg av å skulle brukes skikkelig. For eksempel er det en del store knapper og hjul knyttet til justering av firehjulsdriften. Her kan du trykke og vri, selv med arbeidshanskene på.

Luksusfølelse får du imidlertid lite av. Dashbordet og knappeløsningene røper også at du sitter i en aldrende nybil.

Samtidig koster det ganske mye penger. Prisene starter på 760.000 kroner – og da er det som testbilen: Varebil, med to seter. Vil du ha den som familiebil, koster Land Cruiser med fem seter over millionen.

Kjøleskapet i midtarmlenet er helt genialt. Drikken blir iskald. Smart på langtur eller hvis du sitter mye i bilen i forbindelse med jobben.

Hvordan fungerer det?

Vi får nesten litt dårlig samvittighet for å snakke så mye om hvor gammeldags denne bilen er. Men nå skal vi bringe litt balanse til regnskapet. For ja, dette er en lang offroad-tur unna å være en av de mest moderne bilene på markedet. Men det den taper på innovasjon, tar den igjen med renter når det kommer til framkommelighet og driftssikkerhet. Her er Land Cruiser i en klasse for seg.

Den kommer seg fram omtrent hvor som helst. Akkurat det fikk vår egen bilekspert Benny førstehåndserfaring med da han dro til Namibia (!) på lansering. Der ble det tur i ørken, opp i fjellene, gjennom offroad-løyper og dit ingen skulle tru at nokon kunne bu. Land Cruiseren bare kjempet seg fram. Uten å mukke. Uten å nøle.

Les mer om Bennys Namibia-tur med Land Cruiser her

Kommer du ikke fram med en Land Cruiser, er det neppe så mange andre biler som kommer seg dit, heller.

På vanlig vei er den komfortabel og fin så lenge du kjører pent og pyntelig. Men den krenger en god del i svingene om du gir på litt, styrefølelsen er alt annet en presis og ytelsene er virkelig ikke noe du blir yr av. 0-100 km/t på 12,7 sekunder, sier vel sitt.

Land Cruiser gjør seg best på bygda eller et anleggsområde.

Med en diger dieseltank på 87 liter, har du riktignok imponerende god rekkevidde. Ved langkjøring kan du komme rundt 1.000 kilometer. Her kan du virkelig glemme alt som heter rekkeviddeangst.

Forbruket er imidlertid ikke lavt. Offisielt er 0,96 l/mil. I praksis blir det en god del høyere, hvis du driver med en del småkjøring. På langkjøring fikk vi imidlertid forbruket ned i 0,8 l/mil.

Toyota Land Cruiser GX 4-4D, varebil Motor og ytelser: Motor: 2,8-liter, 4 sylindret diesel Effekt: 204 hk / 500 Nm 0-100 km/t: 12,7 sek. Toppfart: 175 km/t Forbruk (WLTP): 0,96 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 484 x 185 x 184 cm Bagasjerom: 620 / 1.934 liter Vekt: 2.140 kg Tilhengervekt: 3.000 kg Pris: Startpris: 670.000 kroner (varebil) / 1.183.500 kroner (personbil)

Vi skulle også ønske at den fikk en litt mer effektiv og stillegående dieselmotor. Med utgangspunkt i avgiftssystemet i Norge, er vi også åpne for en ladbar hybrid. Nå er jo Toyota også i gang med ladbare biler.

Kombinert med at ytelsene som nevnt er slappe, og støynivået ganske påtrengende, blir det åpenbart at tiden har gått fra denne motoren.

Sammen med interiøret er det her alderen merkes best. Toyota har gjort noen store grep med opplevd kvalitet innvendig med nye Rav4 – så de kan hvis de vil.

Den havner litt i bakleksa på plass og hengervekt, også. 1.934 liters bagasjerom i varebilen er for eksempel mindre enn i Land Rover Discovery. Maks hengervekt er 3.000 kilo – 500 kilo mindre enn det Discoen klarer. Sånt kan også ha betydning i dette segmentet.

Noen ganger føles Land Cruiser rett og slett for stor for veien. Her fra Røldalsfjellet.

Konklusjon:

Med full tank kan du klare rundt 1.000 kilometers rekkevidde, bilen er så bunnsolid som en bankboks, det er smarte praktisk løsninger og god plass.

Så lenge den brukes til det den er bygget for, er den smått genial. Fortsatt.

Men stiller du krav til ytelser og kjøreegenskaper, er bekymret for issmeltingen og stadig mer ekstremvær – eller har tenkt å bruke den som femseter, bør du styre unna.

Her avsløres alderen på Land Cruiser tydelig. Dette førermiljøet er modent for en make over.

Bilen for deg hvis?

Du trenger solid redskap til tunge og utfordrende oppgaver

Ikke bilen for deg hvis?

Du vil ha en sprek og moderne familiebil.

Artikkelen er først publisert av broom.no.