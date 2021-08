Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor.

Bertel O. Steen er Norges eldste bilimportør. I år, nærmere bestemt tirsdag 5. januar, kan firmaet feire 120-årsjubileum. Helt fra 1907 var bilimport den voksende delen i et konsern som i dag sysselsetter vel 2600 årsverk og omsetter for rundt 10 milliarder kroner per år.

Grunnleggeren Bertel Otto Steen startet allerede på nyåret i 1901 sitt eget agenturfirma med helt andre ting enn bil. Jernvarer, champagne, barberblader og Colt håndvåpen var bare noen av de produktene den 25 år gamle kremmeren grunnla virksomheten på.

Bilimportør ved en tilfeldighet

STIFTEREN: Bertel Otto Steen

I 1907 begynte bileventyret helt tilfeldig da han formidlet salget av tre Cadillac som var sendt til Norge fra en amerikansk forretningsforbindelse. Han hadde ikke bestilt bilene, så spørsmålet var hva han skulle gjøre med dem? Han overlot dem galant til vennene hos Kolberg, Caspary & Co. De hadde allerede bilerfaring og solgte dem videre, uten garanti og med 2,5 prosent fortjeneste.

Men det var Steen som var importør, og han så jo raskt hvilken fortjeneste bilene ga sine venner. Forsøket ga åpenbart mersmak, for ikke lenge etter fikk han agenturet på britiske Humber. Og det skulle raskt bli flere. På den første norske bilutstillingen på Akershus Slott i Christiania 20.-26. mai 1909 stilte Steen også ut både italienske Fiat, og tyske Stoewer og Nagant. Blant utstillerne fra den gang er firmaet det eneste som har overlevd som bilimportør, vel 110 år senere.

VESTLANDET STORT MARKED: Bertel O. Steen så raskt et marked for store skyssvogner på Vestlandet, blant annet levert til hotellene, som her på Fleischers Hotel på Voss. Denne gedigne vognen som glatt tok syv passasjerer er en av flere Opel som ble levert i regionen rundt 1910.

Pionértid

På sett og vis kan en vel si at en ny norsk bilalder begynte i 1909 rundt denne bilutstillingen. Da var det ikke flere enn omkring 250 biler og motorsykler i landet, og vi hadde kun vel en håndfull bilimportører som samtidig var forhandlere. Vi hadde noen entusiastiske bilister som trosset både mekaniske skavanker og myndighetenes restriksjoner, og vi hadde en bilklubb (senere ble den hetende KNA) som da var to år gammel og hadde hele 61 medlemmer.

Sentralt i denne tiden sto Bertel O. Steen, som også skaffet seg Opel-agenturet og Dennis laste- og brannbiler, og etter hvert både Studebaker og Panhard & Levassor. Driften foregikk i Kirkegaden 9 i Christiania. Fra 1913 var det kun bil som sto i fokus, bortsett fra champagneagentur på St. Marceaux fra Reims. Det kunne jo være greit å ha med videre.

SENTRALT UTSTILLINGSLOKALE: Bertel O. Steens butikk i Kirkegaden 9 omkring 1916. De utstilte bilene er Panhard & Levassor, Fiat og Studebaker, samt en rekke ulike messinglykter som var datidens heftigste ekstrautstyr.

Fra Opel og Fiat til Mercedes-Benz og Peugeot



BILBRANSJENESTOREN: Tore Steen er andre generasjon med en bilbransjeerfaring som få andre i Norge. I 2021 fyller han 95 år. Her fotografert i 2007 i anledning at konsernet hadde importert biler i 100 år. Foto: Ivar Engerud / Finansavsen

Opel-agenturet ga han etter noen år bort til lillebroren, Gustav Thrane Steen, da sistnevnte ville begynne for seg selv. På slutten av 1920-tallet ble Fiat-agenturet fratatt ham på forholdsvis dramatisk vis. Da hadde han bygget det opp til å bli det største europeiske merket i Norge, på et marked som i stadig større grad ble dominert av billige amerikanere.

Som erstatning skaffet han seg kontrakt med Mercedes-Benz lastebiler i 1929 og Peugeot personbiler i 1930. Med over 90 års samarbeid med disse produsentene er Bertel O. Steen i dag er den eldste frittstående importøren for begge disse merkene i hele verden.

Det kan virke helt utrolig i dag at Bertel O. Steen i løpet av sine første 50 år hadde representasjon (på en eller annen måte) for over 60 bil- og motorsykkelmerker. Under første verdenskrig var det en dramatisk mangel på dekk og slanger. Det hendte derfor at det ble kjøpt hjem biler bare for å få tak i gummihjulene bilene sto på, og derfra stammer nok noen av disse agenturene. Av enkelte merker ble det bare solgt ett eksemplar.

DRAMMENS FØRSTE BRANNBIL: Engelske Dennis var sterke på brannbiler i perioden etter første verdenskrig, og denne ble levert til Drammen Brannvesen i 1923. Bilen ble reddet av lokale entusiaster på 1970-tallet og er forsiktig preservert. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Bredt engasjement



Etter hvert flyttet hovedkontoret til Parkveien bak Slottet, og her bodde og virket Bertel O. Steen helt til han døde i 1962. Og plasseringen brukte han i annonsene sine: «Rett opp Wergelandsveien» sto det som adresse. Men han engasjerte seg langt utenfor hovedstaden, blant annet med de første turistbilene i Geiranger.

I pionertiden fant Bertel O. Steen fort ut at dersom han skulle selge en syvseters Studebaker rutebil til et nystartet rutebilselskap langt vekk, var det mye enklere dersom han tilbød seg å delta som aksjonær i selskapet.

AMERIKANSK PRESIDENT: Studebaker er blant de mange merkene Bertel O. Steen representerte, og denne 1937 Studebaker President ble praktfullt restaurert av en entusiast på Kongsberg for et tiår siden. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Enorm ekspansjon

På mange måter kan man vel si at den andre halvparten av Bertel O. Steens historie startet i 1956. Da var andre generasjon allerede svært så aktive i selskapet. Man begynte å ekspandere utover de gamle husene i Parkveien, og selskapet gikk over til å bli et aksjeselskap. I 1962, et år etter at firmaet feiret sitt 60-års jubileum, døde Bertel Otto Steen, 86 år gammel.

LANGT SAMARBEID: Bertel O. Steen startet Peugeot-importen allerede i 1930, og her er to av merkets klassikere som inngår i importørens egen samling: 1930 Peugeot 201 og en sent 1930-talls Peugeot 402. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Selv om han selv ikke fikk ta del i selskapets store ekspansjon, hadde han vært med på å ta de første grepene. Innflyttingen til et stort og moderne verksted i Waldemar Thranes gate for eksempel, der man senere også fikk hovedkontorene. Avtaler med Lørenskog kommune om tomtearealer (de første ble inngått allerede i 1959) førte med tiden til at hele selskapet flyttet dit opp. På slutten av 1960 ble bilsalget frigitt, og den nye tid begynte for alvor.

Det setter litt perspektiv på ting når vi kan lese at i 1959, det siste året med personbilrasjonering, importerte Bertel O. Steen A/S til sammen bare 584 biler fra Peugeot og 175 BMW Isettaer.

I 1967 omsatte man for første gang for 100 millioner kroner, og i 1969 rundet man 300 ansatte. Det året overtok også Tore Steen som administrerende direktør, og året etter ble mange av aktivitetene flyttet til det nye anlegget på Lørenskog.

EN AV DE FØRSTE: Sigurd Bølling i Asker har restaurert denne 1910 Opel, som er en av de første Bertel O. Steen leverte. Det er lett å se hvorfor slike biler kalles messingbiler. Foto: Ivar Engerud / Finansavsen

Eneimportør

I 1972 ble all Mercedes-Benz-import for hele landet samlet hos Bertel O. Steen A/S. Frem til da hadde den vært fordelt på flere firmaer rundt i landet, og den nye importøren hadde frem til da ikke vært engasjert med personbiler derfra. I 1976 kunne man feire 75-årsjubileum, med 500 millioner kroner i omsetning og 370 ansatte.

Nytt bilmerke kom inn i 1980, da man opptok kontakt med en japansk produsent og begynte å markedsføre Daihatsu. Senere er koreanske Kia kommet til. Og på grunn av samarbeidet med Peugeot – som eide Talbot – måtte man ta over Talbot Norge i 1981. Dette bilmerket sovnet snart inn, uten det store tapet for Bertel O. Steen A/S. Man hadde overtatt selskapet for symbolske 1 franc. Porsche var også et av importørens bilmerker, fra 1986 og ti år fremover. I 2015 overtok man importen av Citroën og DS, og i 2018 kom Opel-importen «hjem» igjen.

MODERNE STORANLEGG: I starten av 2020 åpnet Bertel O. Steen sitt nye, gigantiske forhandleranlegg for alle sine merker på Lørenskog.

Positiv utvikling



I firmaets jubileumsår 2021 er det Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Kia, Smart, Fuso og Setra som utgjør merkepaletten på bilimportsiden for personbiler, varebiler, lastebiler og busser. Med rundt 200 egeneide og frittstående forhandlere over hele landet, er Bertel O. Steens bilmerker tilgjengelige fra nord til sør.

Etter et par tunge år uten særlig tilgang på elbiler, snudde det kraftig i 2020, hvor man leverte rundt 21.000 nye personbiler og oppnådde en markedsandel på vel 15 prosent på det norske markedet. Av disse bilene var omkring 12.000 elektriske. Det skal bli enda flere i år.

Tre generasjoner Steen har til nå ledet bedriften, som i jubileumsåret ledes av konsernsjef Harald Frigstad.