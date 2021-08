Mange bilkjøpere tar sjansen – det kan straffe seg

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Dama mi kjøpte en ett år gammel Toyota Hilux med lav kilometerstand. Den ble kjøpt usett.

Da vi kom for å hente bilen oppdaget vi at ett sett dekk var fem år gamle og at tåkelyktene var fulle av vann.

Ikke noe av dette var opplyst om og heller ikke var dette noe bilbutikken, som er merkeforhandler, men ikke for Toyota, villige til å gjøre noe med.

Hvilke rettigheter har vi eventuelt her?

Til opplysning hadde vi kjørt langt og de tok vår Toyota Prius i innbytte. Handelen ble gjennomført likevel. For etter å ha kjørt det meste av natten og overnattet i nærheten er man liksom ikke innstilt på å kansellere handelen heller. Men fornøyde kan jeg ikke si vi er ...

Benny svarer:

Heisann! Det er alltid kjedelig når den nye bruktbilen ikke svarer til forventningene. Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen her.

Det å velge å kjøpe bruktbil usett er en krevende øvelse. Det stiller ekstra store krav til kjøper. Her må man være svært påpasselig med å få all relevant informasjon og dokumentasjon, samtidig som man også må ta selgerens ord for «god fisk». Da man rett og slett velger/ikke har anledning til å ettergå dette selv. Det være seg alt fra riper i lakken, til dugg i tåkelamper, dekk som er gamle og annen slitasje. Ulike mennesker bruker biler på ulikt vis, og har definitivt ulikt syn på hva som er «innafor» og ikke.

Man skal nok være litt ekstra dreven som bilkjøper og kunne stille de riktige spørsmålene og få oversendt riktig og viktig dokumentasjon her, for å komme helskinnet forbi alle fallgruvene. Jo eldre bil, jo større risiko er det å kjøpe den usett, mener jeg.

Igjen, man velger å stole på selgeren og setter sin egen undersøkelsesplikt litt til side. Det er tross alt ikke alt som er like lett å dokumentere med mail og bilder, som ved fysisk å se og prøvekjøre bilen og å treffe selgeren. Man mangler rett og slett en dimensjon.

Jeg synes også at en slik usett handel stiller litt ekstra krav til selgeren, ikke minst på det å være ærlig på generell tilstand og eventuelle mangler man som kjøper ikke har sjans til å oppdage ved å kjøpe usett. Dette handler om tillitt.

Har man i tillegg signert en kontrakt digitalt, kan man heller ikke bare kansellere handelen, da denne er bindende. Dette er ting som det er viktig å være klar over.

En ett år gammel bruktbil med lav kilometerstand høres kanskje ikke så skummelt ut i utgangspunktet, men også her kan det bli brist i forventingene man har.

La oss ta en titt på de to tingene du spør om på den nyinnkjøpte Hiluxen:

Dette med dekk som er noen år gamle er en liten gjenganger i denne spalten, noe vi har skrevet om flere ganger. Jeg går ut fra at det er vinterdekkene det er snakk om her. Sommerdekkene står jo på bilen fra fabrikk og på en ett år gammel bil med lav kjørelengde er disse neppe skiftet.

Det dekkbransjen selv sier er at dekk som har vært lagret riktig (det vil si mørkt og relativt kjølig) ikke forringes i noen nevneverdig grad de fire første årene. Din ett år gamle bil med fem år gamle dekk oppfattes dermed som «innafor» her. Jeg regner med at det er godt med mønster igjen her, så det bør være helt uproblematisk å kjøre med disse i noen år til.

Når det gjelder dugg og vann i tåkelampene, bør det være en garantisak på en såpass ny bil. Med mindre glass er sprukket eller på noen annen måte ødelagt vil jeg tro at dette skiftes uten kostnader for deg av en Toyota-forhandler.

Jeg må jo også si at jeg synes det er litt dårlig av forhandlerendu kjøpte av å ikke forklare deg disse tingene.

Men jeg gratulerer i alle fall med fin bil og er sikker på at dere vi bli fornøyde med Hiluxen!

Artikkelen er først publisert av broom.no.