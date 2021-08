Bestilte drømme-SUV til 2,6 millioner – så dukket det opp et stort problem

Fortsatt er det en god del nybilkjøpere i Norge som ikke vil ha en elektrifisert bil. Noen av dem henvender seg til Bilsenteret Stryn – som blant annet jobber mye med amerikanske biler.

En av kundene ønsket seg en helt ny Cadillac Escalade. Det er ikke akkurat noen småbil, med sine 538 centimeters lengde, knappe 2 meters høyde og egenvekt på over 2,5 tonn. Under panseret finner du en V8 bensinmotor på 6,2-liter – som forøvrig tilfredsstiller Euro 6/7-utslippskravene.

Ola Flo, som er daglig leder på Bilsenteret Stryn, klarte å finne en splitter ny utgave av akkurat denne bilen. Fullspekket med alt av utstyr, endte prisen på 2,6 millioner kroner.

Kunden bestilte den for ni måneder siden – og i juni ble den lastet ombord på fraktskip og sendt til Norge.

Da tenker du gjerne at alt er vel. Men det er det ikke.

Den gromme SUV-en som står nemlig parkert i lokalene til Bilsenteret Stryn utenfor Oslo, og mangler nemlig noe vesentlig – nemlig skilter. Akkurat det er ingen lett sak å få fikset, viser det seg.

Nye Chevrolet Escalade ruver godt. Den er forresten også tilgjengelig med en 3-liters rekkesekser på 286 hestekrefter, om V8 skulle høres litt i overkant ut.

Mye fram og tilbake

Dette er den første 2021-modellen av nye Escalade til Norge. Den er godkjent for Europa og alle papirer foreligger, slik at den kan registreres i alle europeiske land. Bare ikke i Norge.

Her blir den nemlig ikke godkjent, sånn uten videre. Det litt ironiske her, er at om bilen hadde vært registrert i minst seks måneder i USA – slik at det blir å betrakte som en bruktbil – hadde det ikke vært noe problem.

Det er nemlig en unntaksparagraf for import av biler fra USA og Canada. Den innebærer kort og godt at så lenge kjøretøyet er originalt som levert fra fabrikk, og har vært registrert mer enn seks måneder før eksporten, kreves få eller ingen dokumentasjon eller endring av kjøretøyet for å få det registrert i Norge,

Problemet oppstår i tilfeller som dette, der bilen er ny, og dermed ikke har vært registrert i minst seks måneder. Da skal den nemlig behandles annerledes – og må være godkjent i henhold til europeiske kjøretøytekniske krav som gjaldt på det tidspunktet bilen var førstegangsregistrert i utlandet.

Masse styr

– Jeg visste det ville bli masse styr og forberedte kunden på det. Men dette er likevel mer enn forventet. Det skjedde jo også midt i ferien, så den ene personen hos Statens vegvesen som kunne se på det, hadde ferie. Heldigvis var en kar fra TüV i Tyskland her i Norge på et annet oppdrag. Så han fikk i alle fall sett på bilen. Hvis ikke hadde vi måttet reise til Hannover i Tyskland og fått den vist og registrert der, og så fraktet den tilbake til Norge. Masse praktiske utfordringer og unødvendig byråkrati, sier en svært irritert Ola Flo, til Broom.

Flo mener at det i bunn og grunn er samferdselsdepartementet, med Knut Arild Hareide i spissen, som må rydde opp i regelverket.

– Her må det bli et mer fornuftig system. Vi henter jo alle de offisielle utslippstallene fra offisielle kilder og har alle papirer og godkjenninger på bilen. Det er stor interesse for disse bilene, så det er synd at vi ikke har et smidigere opplegg for å importere dem.

Slik ser interiøret i drømme-SUVen ut.

Hoksrud: – Gjør meg skikkelig forbanna

Fremskrittspartiet mener dagens regelverk må bli bedre.

– Dette gjør meg skikkelig forbanna! Det er så «Heia Norge». Her har du altså en ny amerikansk bil som er godkjent for europeiske land, men ikke Norge, men som vil bli godkjent i Norge.

– Jeg er dessverre ikke ukjent med problemstillingen, og jeg har sett det før i forbindelse med import av amerikanske biler. Det er helt unødig byråkrati. Om man ikke får ryddet opp i dette fort, så vil jeg stille et spørsmål til samferdselsminister Hareide og høre om han faktisk kan være bekjent av et så stivbeint system, sier Bård Hoksrud.

Han mener at det dette burde være en ren formalitet som var unnagjort på noen få timer, eller maks noen dager.

