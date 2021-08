Steinar fikk lyst på Lamborghini – nå har han laget den selv

Er det mulig å bygge sin egen bil her i landet? Og er dette i det hele tatt lovlig?

– Svaret på begge spørsmål er et rungende ja, bekrefter tusenkunstneren Steinar Thyholdt (57) fra Muruvik ved Stjørdal.

Han har virkelig tatt den helt ut – og har i løpet av de siste sju år bygget sin egen superbil: Lamborghini Aventador, en av de råeste sportsbilene som finnes. Den fantastiske bilen er hvit med sorte dekordetaljer, og den står absolutt ikke tilbake for originalen, hverken i finish eller kvalitet.

– Æ klart det! Fastslo en gledesstrålende bilkonstruktør på sin Facebook-side etter vellykket prøvekjøring nylig.

Hele byggeprosjektet er gjennomført i garasjen hjemme. Siden starten i 2014 har Steinar lagt ned minst 5.000 arbeidstimer (og kanskje like mange timer til planlegging og forarbeid) på prosjektet. I tillegg kommer atskillig reiseaktivitet i både inn- og utland for å få på plass alle detaljer riktig.

En førerplass veldig mange sikkert kunne ha tenkt seg! Foto: Privat

Avgifter som ny bil

Men hva i all verden var det som fikk eieren av et treningsstudio i Stjørdal til å gå løs på noe så helt usannsynlig som å bygge sin egen Lamborghini?

– Hverken kona eller jeg er spesielt opptatt av hytte, så da måtte det jo bli bil, fastslår han.

Et slikt prosjekt var i praksis mer eller mindre umulig før. Frem til 1. januar 2014 var nemlig dette avgiftsbelagt på samme høye nivå som nye biler her i landet, og interessen var deretter. Å bygge en mer spesiell bil den gangen var i praksis umulig på grunn av de store avgiftskravene dette ville medføre.

Spanderte middag

Men så fikk landet en samferdselsminister som ville stimulere bredden i bilinteressen, og med et pennestrøk ble alle avgiftstillegg borte. Dette utløste stor glede hos bilentusiaster over hele Norge, ikke minst hos Steinar.

– Da Ketil Solvik-Olsen kom med de nye reglene, inviterte jeg kona på en bedre middag, for dette måtte feires! Avgifter på amatørbygg og byggesett forsvant med et pennestrøk. Nå er det derfor fritt fram for alle og enhver som har interesse, litt grunnleggende bilkunnskap, mye pågangsmot og en stor dose tålmodighet til å kunne bygge sin egen bil, sier Steinar Thyholdt til Broom.

Noen biler tar pusten fra deg - dette er en slik bil

Noe ganske annet!

Men innsats kreves det. Steinar har drevet Hell Treningsstudio i Stjørdal siden 2005, men etter hvert som bilbygge-prosjektet utviklet seg, ble kombinasjonen såpass krevende at han valgte å ansette en ny daglig leder for å få mer tid til bilen.

Bil hadde han god greie på fra før, etter at han blant annet hadde drevet karosseri- og lakkeringsverksted i ti år i Hommelvik. Oppussing og gjenoppbygging av biler var velkjent mark – slikt hadde han gjort mange ganger før. Men å bygge sin egen superbil var tross alt noe ganske annet!

Tillatelse må til

At det skulle bli Lamborghini, kom ikke som noen bombe for dem som kjenner Steinar. Lamborghini-drømmen har levd lenge, og nå skjøt den fart. Etter å ha hatt både Diablo og Countach i tankene, var han allerede tidlig i 2014 i gang med Aventador.

– Er det bare å gå i gang etter eget hode?

– Nei, her er det viktig at folk vet at det kreves tillatelse fra en spesialenhet i vegvesenet for amatørbygging av biler og motorsykler. Her må det oppgis spesifikasjoner, og hvordan byggingen skal gjennomføres. I tillegg må det listes opp hva som skal brukes av materialer, og hvor hovedkomponentene kommer fra. Det må også være med et budsjett for prosjektet, forteller Steinar, som brukte tre måneder bare på søknadsprosessen.

Også fra denne vinkelen er bilen et imponerende syn. Foto: Privat

«Mektig imponert»

– I løpet av de syv årene jeg har holdt på, har denne prosessen blitt både enklere og mer lettvint. Aller viktigst er det at behandlingen nå er lik over hele landet, noe som ikke alltid var tilfelle før, sier han.

– Det beste rådet jeg kan gi til dem som har lyst til å gi seg på et lignende prosjekt, er at man må søke og sikre seg tillatelse før man går i gang, legger han til.

Steinar har hatt mye kontakt med spesialenheten gjennom hele byggeprosessen, og det har vanket mange hyggelige tilbakemeldinger. En av de siste kom for ikke lenge siden, der Steinar fikk melding om at enheten var «mektig imponert over den innsatsen og nøyaktigheten som har preget hele prosjektet. Her har vi ingen ting å tilføye.»

Nå gjenstår endelig godkjenning, med testtur både på lukket bane med akselerasjons- og bremsetester, og kjøring i trafikk både på motorvei og i by.

– Æ klart det, kan en strålende fornøyd Steinar Thyholdt slå fast, sju år etter at han startet på byggeprosjektet. Foto: Privat

Cruising med STETHY

– Og så blir det kake på Biltilsynet etterpå, humrer Steinar, som forteller om gode opplevelser med de første prøvekjøringene på vei.

– Alt fungerer som det skal, ja. Den girer nydelig, og alle temperaturer er kjempefine – 90 grader på motor og 40 grader på girboks. Motoren gikk på 1200 omdreininger i 70 km/t. Fantastisk opplevelse etter sju års intens bygging, der jeg har vært innom mange tekniske områder som de fleste ikke har hørt om en gang. Så læringskurven har også vært bratt, ja!

Nå er det bare å glede seg til neste epoke – å cruise, fortsetter Steinar.

Da skal ingen være i tvil om hvem som kommer. På skiltet står det nemlig STETHY, og dette «varemerket» går også igjen på chassisnummeret. En logo må jo også til, og den har utspring i norrøn mytologi. Steinar har valgt den såkalte valknuten, som enkelt sagt er to trekanter som er flettet sammen. Også den har han laget selv; støpt i tinn, noe som også krevde kunnskap han ikke satt på fra før.

Steinar Thyholdt i sitt rette element - bak Lamborghini(STETHY)-rattet. Bildet er tatt under prøvesitting i januar 2019. Foto: Frank Williksen

En million

– For å ta det virkelig forslitte spørsmålet: Hva føler du nå, når byggeprosjektet er komplett gjennomført og bilen står klar?

– Det føles veldig rart å være ferdig. Nesten livredd for å dra ut og kjøre, men er nå ute og småcruiser litt, da.

– Hva har Lamborghinien kostet deg i kroner?

– Jeg hadde opprinnelig satt et budsjett på opp mot 500.000 kroner, men når jeg summerer alt i dag så ender jeg nok rundt en million. Da har jeg ikke regnet med alle reiser og uten- og innenlands opphold. Over sju år betyr det i praksis at lommepengekontoen har vært konstant i null, forteller en svært fornøyd bilbygger til Broom.

I løpet av byggeperioden har han slitt ut to bormaskiner, tre metall-stikksager og fire vinkelkuttere, men så har han også laget mange deler til bilen selv.