Skal vise at elbiler er best – også for finnmarkinger

Finnmark elbilforening har for anledningen slått seg sammen med en hel bråte med elbilforhandlere og de lokale kraftlagene som står bak Finnmarks nye hurtigladenettverk «Ishavsveien».

Sammen skal de ta en rekke nye elbilmodeller med på tvers av fylket for å gi folk muligheten til å prøve elbiler, møte erfarne elbilister, snakke med politikere og utfordre dem på fremtidens elbilpolitikk for fylket.

– Unik mulighet til å prøvekjøre

Gjermund Abrahamsen Wik har kjørt elbil siden 2019. Da var det én hurtigladestasjon i Finnmark. Nå er situasjonen en annen, og han og resten av Finnmark elbilforening skal nå gi elbilopplevelser til folket. Med seg på laget har de elbilforhandlere og kraftlagene bak hurtigladenettverket Ishavsveien.

– Med det nye ladenettverket er det nå problemfritt å kjøre elbil på tvers av fylket. Det er ingen grunn til å ikke vurdere elbil neste gang man kjøper bil nå, sier Wik.

Wik oppfordrer alle som er nysgjerrig, vurderer å kjøpe elbil eller bare har lyst til å kjøre elbil for første gang å møte opp. Med et tosifret antall elbiler å vise frem vil det være et stort utvalg av biler å prøve.

– Dette er en unik mulighet til å prøve en elbil, uansett om du tror du kommer til å bytte til elbil eller ikke, sier Wik før han advarer: - Det eneste du bør være klar over er at når du først har prøvd elektrisk er det vanskelig å gå tilbake.

Hver kveld blir det arrangert åpne møter der Finnmark elbilforening stiller spørsmålet «Er det mulig å nå målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg i Finnmark innen 2025?»

Stortingskandidater fra alle partier er utfordret og invitert til møtene.

Enorm utvikling på kort tid

Etter at hurtigladenettverket Ishavsveien ble bygget ut i 2020 og 2021 har elbilsalget skutt i været. 1 av 3 nybilkjøpere i Finnmark velger elektrisk.

Så langt i 2021 har 34 prosent av nybilsalget vært elektrisk. I 2019 var andelen kun 11 prosent, og 23 prosent i 2020. Veksten i elbilandelen i nybilsalget i Finnmark er høyere enn noe annet sted i landet.

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken