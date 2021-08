Vi står i garasjen til Helge Bråthen og Bente Camilla Kleppe i Vikersund. Her er det godt over middels ryddig og rent. Helge er mekaniker og jobber gjerne på bilene sine i garasjen – og her skal det være orden, ja.

Utenfor garasjen står det en lekker 2019-modell BMW 520d med M-pakke og diverse oppgraderinger. Det er Helge sin pendle- og bruksbil. Ved siden av står en mer eller mindre splitter ny BMW 320d. Også den med full M Sport-pakke og påkostet diverse utbedringer, i form av felger og styling.

En 2003-modell BMW M3 (E46) står også i oppkjørselen.

Ingen av disse får altså stå inne i garasjen. Der er det nemlig satt av plass til de virkelige grombilene i "samlingen". Biler som kan få BMW-entusiaster til å gni seg i hendene: To utgaver av forrige generasjon BMW M3 – de har en hver, må vite.

Jubileumsmodell

Helge kjøpte sin først. Det er en 2017-utgave og spesialmodell av den spinnville sedanen.

– Det er en utgave som ble laget i forbindelse med 30-årsjubileumet til BMW M3. Utgangspunktet er en Competition-utgave. Disse har blant annet et råere eksosanlegg, 20" felger i stedet for 19" – og 450 hestekrefter i stedet for 430. Jubileumsmodellen har i tillegg noen visuelle detaljer som skiller den fra de andre, forteller Vikersundingen.

Bilen til Helge har det meste av utstyr du får til en M3 – inkludert keramiske bremser. Den ligger godt an til å bli et ettertraktet samlerobjekt.

Grønt råskinn

BMW M3 er en firedørs familiebil – som også er en vaskeekte sportsbil.

Men selv om bilen til Helge er hvass nok, er den ikke like rå som bilen til Bente. Hun har nettopp gått til anskaffelse av en Racing Green 2019-modell M3. Det var særlig fargen som fikk det til å bruse i blodet til Bente. Denne er sjelden.

I tillegg er det også mer krefter enn i en vanlig M3. Mye mer, faktisk.

Kvalm av elbil

Selv om husstanden har fem biler, er det ingen av dem som er elektrifiserte. Det virker ikke sannsynlig at det skal forandre seg med det første, heller.

Bente er klinkende klar på spørsmål om det ikke snart blir bli ledningsbil:

– Nei, det er ikke aktuelt. Jeg synes ikke det fungerer godt nok. Elbil blir jeg faktisk bilsjuk av – rett og slett dårlig når jeg kjører selv. Uten lyd eller giring er det liksom ikke noe referansepunkter. Jeg blir kvalm. I min levetid blir det derfor ingen elbil.

– Har ikke noe tro på det elektriske

Samboeren er omtrent på samme sted. Men åpner så vidt døra på gløtt, med tanke på framtiden.

– Jeg har ikke noe tro på det elektriske. I alle fall ikke hybrid. Jeg kjøpte meg en ny BMW 5-serie for en liten stund siden. Da fikk jeg en dieselmotor og hengerfeste. Den har jeg nå kjørt 60.000 kilometer uten et feilslag.

– Det blir litt spennende å se hva BMW i4 kan by på, da. Den kan kanskje sette en ny standard. Men det sitter langt inne.

BMW – og kun BMW

Disse to grombilene er de eneste som får plass i garasjen. Til venstre Helge sin M3 Competition 30 Jahre Edition. Til høyre står Bente sin Racing Green M3 som er blodtrimmet.

Men noe annet merke enn BMW er uansett utelukket. Her er begge to helt på linje. Elektrifisering, eller ikke.

Selv jobben til Helge hos Prestmarken Bil, har ikke klart å snu på det. Her får han stifte nærmere bekjentskap med en rekke råskinn signert blant annet Porsche, Mercedes og Audi.

– Joda, jeg har fått kjøre en del Porscher. Det er ikke de verste bilene det. Men det er nå fortsatt BMW som gjelder.

Du får ikke høye odds på at akkurat det standpunktet vil stå sterkt også i framtiden.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.