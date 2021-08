Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor 26.01.2021

Ingen vet med sikkerhet når den første Ford Model T kom til Norge. Til det var den gryende bilbransjen på starten av det forrige århundret altfor fragmentert, lite organisert og ikke minst dokumentert.

Det ble importert nye biler på private initiativ flere steder i landet, dog i liten skala.

Men den første T-Forden kom nok til Norge tidligst i 1909 eller 1910, etter at produksjonen hadde startet i Detroit i 1908.

Pionértiden

Norsk Automobilklubb, senere Kongelig Norsk Automobilklubb, ble dannet i 1907, og ved siden av de første drosjene kom også de første regulære bussrutene i Norge i gang. Pionérånden levde blant alle som i en eller annen sammenheng var involvert i bilismens utvikling. Klubben hadde sammen med de første bilimportørene og forhandlerne sågar begynt å planlegge den første bilutstillingen i Norge.

20. mai 1909 åpnet Kong Haakon utstillingen på Akershus Festning med 16 firmaer og 33 ulike bilmerker på plass. Komiteens president var generaldirektør for Norsk Hydro, Sam Eyde, en av bilens virkelige pionerer i Norge.

Høydepunkter i Ford Model Ts karriere 1908: Første Model T bygges i Piquett Street-fabrikken i Detroit. 1910: Ford øker prisen fra 825 til 900 dollar (som blir modellens høyeste). 1913: Ford tar i bruk bevegelig samlebånd ved Higland Park-fabrikken. Tiden som går med til å bygge et chassis synker fra 14 til halvannen time. 1917: Model T nr. 2 millioner blir bygget 14. juni. 1919: Model T får elektrisk starter. 1921: Model T nr. 5 millioner blir bygget 28. mai. 1923: Toppåret med 2.011.125 produserte Model T. 1924: Model T nr. 10 millioner blir bygget 4. juni. 1925: Startprisen på en Model T senkes til 260 dollar. 1927: Produksjonen stanser 26. mai, etter 19 år og over 15 millioner eksemplarer. 1999: Model T kåres til Århundredets Bil av en jury bestående av 133 motorjournalister.

Blant de største utstillerne var Bertel O. Steen, Aktieselskabet Auto, Automobil Compagniet Ltd, E.C. Gjestvang og Kolberg, Caspary & Co de største. Mange av bilmerkene de representerte er for lengst borte, som Darracq, Stoewer, Humber, Argyll, Belsize, Siddeley og Nagant, men allerede den gang var Fiat, Mercedes, Benz, Cadillac og Buick representert på det norske markedet. Selv om bestanden bare så vidt hadde passert de første hundre bilene var interessen for bilen enorm.

Utstillingen ble av arrangørene beskrevet på følgende måte:

«Den er noget langt mere end en salgsudstilling, den er et slag for selve automobilismens moderne idé her i landet. Et forholdsvis billigt samferdselsmiddel, som i enestaaende grad besidder evne til at reducere afstande, maa staa høit i kurs i et land, hvis naturforhold og økonomiske evne ikke tillader jernbanebygning i stor stil».

SPORTSLIG MINIMALISME: «Torpedo Runabout» var Fords mest sportslige modell i 1911, og dette er sannsynligvis den eneste som kom til Norge. Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

Norges første Ford-forhandler



Utstillingen ble en suksess med over 10.000 besøkende i løpet av en uke, og den var på mange måter selve startskuddet for en mer utbredt bilisme i Norge. Den store interessen var bekreftelsen flere av importørpionerene trengte for å satse langt mer profesjonelt utover i det nye tiåret.

Blant deltagerne på utstillingen var altså Even Christian (E.C.) Gjestvang. Han var ingen hvem som helst. Riktignok var han født i 1853 i landbrukskommunen Nes på Hedemarken, men han hadde utvandret til Sverige i 1890 og startet bilforretning i Stockholm allerede i 1903. Han hadde opprettholdt kontakten med Norge og var helt sentral også i importen av merker som Benz, Buick, Ruppe og Case før han ble Norges første offisielle Ford-importør, gjennom Gjestvang Automobilforretning. Da hadde han allerede importert de 12 første T-Fordene til Sverige i 1909 og var Sveriges største bilimportør.

VETERANENES VETERAN: Bilen har vært en del av norsk veteranbilmiljø helt siden 1950-tallet, den gang den var sort. Rød er også en originalfarge. Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

Privat leketøy

Fra den ble introdusert i 1908 var Ford Model T først og fremst åpne femsetere til praktisk nytte for bilismens pionerer.

Denne Forden var imidlertid noe helt annet. Den lille og lette toseteren var sportslig og forholdsvis rask, selv med en 2,9-liters motor på kun 22 hestekrefter.

Den skulle bli Gjestvangs personlige leketøy da den ankom Norge sent på høsten 1911. Den var ferdigstilt på Piquett Street-fabrikken i Detroit den 26. juni 1911. Vel fremme ble den registrert på det staselige nummeret «Kristiania 2» som var Gjestvangs private nummer.

Da KNA arrangerte Norges første billøp på isen på Bundefjord i februar 1912 sto Forden på startstreken, men det ble også den korte løpskarrieren til Norges mest sportslige Ford. Den ble brukt og nok tatt godt vare på utover både 1910- og 1920-tallet, blant annet hos en dyrlege i Vestfossen. Den overlevde både 1. og 2. verdenskrig, og var registrert i Vestfold og Buskerud før den ble satt bort.

Livslang kjærlighet

Da Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) ble stiftet i 1952 ble den pusset opp og kjørt av Arthur og Ragnar Moe i Skoger utenfor Drammen i de aller første veteranvognløpene i Norge. Den ble til og med brukt på langtur til Tyskland i 1957, da ti år gamle Halfdan Prøsch fra Rykkin også var med sin far i deres Minerva. Å si at han lot seg sjarmere av den lille toseters Forden var ingen overdrivelse.

Så da den ble til salgs helt i starten av 1960-tallet hadde han veldig lyst til å kjøpe den, men selv om han var blitt tenåring og hadde spart ukepenger i flere år, holdt det ikke. Det ble Ford-forhandler Finstad Autoco i Sandvika som kjøpte bilen som et markedsføringsobjekt, og de brukte den ofte for å vise utviklingen frem til 1960-tallets nye modeller.

I 1974 hadde den blitt «brukt opp» som interessevekker, og Finstad ønsket å kvitte seg med bilen. Inn på banen kom Norges største Ford-entusiast, den samme Halfdan Prøsch, og fikk kjøpt bilen. Halfdan hadde vært med i veteranvognmiljøet helt fra han var guttunge, for faren var en av fem stiftere av NVK.

ORIGINAL: Det er viktigere å bevare bilen original enn å skifte ut alt for at det skal se nytt ut. Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

Sportslig variant

Halfdan Prøsch var fullstendig klar over at dette ikke var hvilken som helst av de vel 15 millioner produserte T-Fordene. I hvert fall ikke i norsk sammenheng. Den er kort og godt den eldste (siden har det blitt importert noen ennå eldre fra USA) og mest interessante av de noen hundre T-Fordene som er bevart i Norge.

– Jeg hadde lenge hatt lyst på bilen og slo til da muligheten bød seg, forteller Halfdan Prøsch i dag.

Fra før hadde han anskaffet en rekke A-Forder, noen V8 og selvsagt et par T-Forder, men denne var helt spesiell. Et stykke Norgeshistorie. I løpet av de snart 47 årene han har hatt bilen har den bare blitt utbedret teknisk på noen punkter, mens det meste er beholdt originalt.

– Gjestvang kjøpte bilen til seg selv og ønsket at den skulle gjøre seg bemerket. Så den lille toseteren med rund bensintank montert bak setene var fullt utstyrt med all tilgjengelig messing i form av lykter og horn og en vinklet frontrute. Rattstammen var senket slik at sittestillingen var langt lavere enn i en vanlig Ford T, noe som ifølge reklamen ga bilen «ekstremt sportslige linjer», sier Prøsch smilende.

Denne mer sportslige varianten kalt Torpedo Runabout. Et godt utgangspunkt for å bygge en personlig sportsbil. Så ble det da også utviklet mye utstyr for å forbedre ytelsene, som en Ruckstell Twospeed bakaksel.

Modellen har normalt en toppfart på i overkant av 80 km/t, men det er ikke der jubilanten trives. Det er i langt lavere hastigheter, som alle andre T-Forder.

Verden på hjul

I 1911 hadde Henry Ford flyttet produksjonen til en ny fabrikk i Highland Park. Der skulle han bare et par år senere introdusere den store revolusjonen i bilproduksjon med bevegelig samlebånd. Et genialt grep som skulle senke produksjonstiden fra 14 timer til halvannen. De fleste av bilene som kom ut av fabrikkene var ordinære, åpne femsetere drevet av en 2,9-liters firesylindret motor på 20 hestekrefter med en toppfart på omkring 70 km/t.

Det var ikke fart og ytelser som gjorde at Ford Model T ble verdens viktigste bil. I løpet av de 19 år og vel 15 millioner biler som ble produsert fra 1908 til 1927 nådde man milepæler ingen hadde trodd var mulig i bilindustrien.

Ikke minst med introduksjonen av et bevegelig samlebånd som igjen ga grunnlaget for en kontinuerlig prisreduksjon i årene som fulgte: Fra rundt 900 dollar i 1910 helt ned til 260 dollar i 1925.

HØY OG SMAL: Bilenes profil har forandret seg en smule på 110 år. Foto: Ivar Engerud, Finansavisen

Og Norge…

I Norge er kanskje ikke tallene like imponerende, men betydningen understrekes av et par illustrerende klipp fra statistikken: I 1921 var det 8214 registrerte personbiler her til lands, hvorav 951 Ford T, og året etter tippet bestanden tusen eksemplarer. Ved modellens siste år i 1927 var den totale bilbestanden 19.878 personbiler, hvorav 5797 var Ford T.

Det betyr at ved slutten av produksjonen i 1927 var nesten hver tredje bil på norske skilter en T-Ford. Og i perioden fra 1920 til 1927 var markedsandelen for Ford T i Norge på over 40 prosent.

Det kan jo være verd å ha i bakhodet neste gang du leser at en Ford-leder sier at «Mustang Mach-e er viktigere enn T-Forden».