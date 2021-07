Med korona-pandemi og fullt fokus på norgesferie, har bobilsalget gått kraftig i været her til lands. Dette gjelder både nye og brukte bobiler. Allerede tidlig i vinter varslet norske bobil-importører om at det gjaldt å skynde seg om man ville ha ny bobil til årets sommerferie.

Bobiler kommer i to hovedkategorier – en type for totalvekt opptil 3.500 kilo, som kan kjøres med vanlig førerkort for personbil – og en type større bobiler for høyere totalvekt, som krever utvidet førerkort. Den første kategorien er mest aktuell for de fleste, men ikke alle er klar over at en bobil for totalvekt under 3.500 kilo kan ha ganske så begrenset nyttelast.

For å finne bilens totalvekt må man ta egenvekten og plusse på alt man skal ha med av vann, gass, sengetøy, service og bestikk, ekstra klær, mat og drikke, campingstoler og bord - og kanskje en sykkel eller to hengende bakpå. I tillegg kommer vekten av personene som er med på turen. Da skal det lite til før vektnåla passerer 3.500 kilo!

Dette bør du vite før du leier bobil

Overrasket

Det fikk et Bergens-par oppdage på den harde måten under en ferietur i leid bobil forleden. På vei ned Romsdalen ble de vinket inn til vektkontroll, men tok det med fatning – sikre som de var på at vekten var «innafor».

Stor var overraskelsen da tillatt totalvekt ble passert med godt over hundre kilo!

– De ble overrasket, ja. Det var riktig nok ikke store overskridelsen, men regler er jo regler, sier kontrolleder Frank Sandvik til Broom.

– Men bobilføreren visste råd. Han tok en lang og god dusj, og da vannet var borte – var også overvekten borte. Så akkurat det løste seg på en svært så grei måte. Det var en godt fornøyd sjåfør som kunne konstatere at ekvipasjen var under 3.500 kilo igjen!

Tid for dusj på kontrollplassen i Romsdalen. Foto: Statens vegvesen Foto: broom

Manglende PKK

– Han sang gjerne i dusjen også da, vel?

– Ja, det vet vi altså ikke, men løsningen var jo effektiv, sier Sandvik.

Han legger til at det dessverre ikke var bare å kjøre videre likevel:

– Nei, det var faktisk begjæring om å ta skiltene på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll. Bobilen var relativt ny og fin, men eieren hadde rett og slett oversett kontrolltiden og visste ikke om avskiltingskravet, forteller Sandvik videre.

Dag har Norges minste bobil

Fornøyd par

– Å skaffe prøveskilt litt ute i periferien på kvelden er ikke enkelt, og skiltene måtte vi jo ta. Nå prøver vi så godt vi kan å hjelpe folk og være fleksible. I dette tilfellet hjalp vi paret med å få bilen til godkjent PKK-verksted. Mens kontrollen gikk sin gang, gikk de to Romsdalseggen, som likevel sto på planen for turen, og da de kom tilbake var skiltene på plass og alt var i orden – det var ikke en eneste anmerkning på bobilen, sier han.

Mangelfull informasjon

– Ja, det var et kjekt par som kjørte fornøyde videre på hjemvei mot Bergen. Det må likevel presiseres at slik bistand som dette ikke er normalen, men vi ser alltid situasjonen an og prøver å vise fleksibilitet, legger Frank Sandvik til.

Han understreker at vektproblematikken rundt bobiler er velkjent for Statens vegvesens kontrollører.

– Ja, for bobiler med totalvekt 3.500 kilo er dette noe vi støter på ganske ofte. Dersom det står i papirene at en bobil har en nyttelast på 700 kilo, er det i virkelighetens verden ofte bare halvparten av dette som faktisk er tilgjengelig.

Her er det mange som får seg en overraskelse, med overvekt som resultat.

– Hva skyldes dette?

– Vi mener vel at mye kan skrives på kontoen for mangelfull informasjon, og skulle ønske at både selgere og utleiere av bobiler ville bli flinkere til å opplyse kundene sine om hva de faktisk har å gå på av tilgjengelig nyttelast, slutter Frank Sandvik.





