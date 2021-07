Hollywood-legende selger sin unike bil

Vi har sagt det mange ganger før – og vi sier det igjen. Toyota Landcruiser er en legendarisk bilmodell. Med framkommelighet som ei fjellgeit og driftssikkerhet som en gammel vedovn fra Jøtul, er dette ofte bilen som foretrekkes når man skal ta seg fram i ugjestmilde områder, der "veien" kanskje er et uttørket elveleie.

Legendestatusen gjelder så å si samtlige modeller. Den største legenden av dem alle er kanskje den som kalles FJ40 og som du ser på disse bildene. Modellen fikk et uvanlig langt liv. Den ble i praksis bygget fra 1960 og helt fram til 2001 i et utall varianter. De siste årene ble den produsert i Brasil.

Bilen er på mange måter konservativ – enkel, solid og som nevnt, driftssikker. Bilen appellerer til mange. Nå først og fremst som samlerbil.

Det er ikke så lett å få tak i en som er i god stand, lenger. Men nå har det dukket opp en mulighet. Den er til og med eid av den amerikanske filmskaperen, skuespilleren og Oscar vinneren Tom Hanks!

Kombinasjon det lukter høy pris av

Hanks er kanskje mest kjent for sin rolle i Forrest Gump, som han vant sin andre Oscar for. Han er også kjent for sitt samarbeid med Steven Spielberg om krigsfilmen Redd menig Ryan og for sin rolle i dramaet Den grønne mil, for å trekke fram noe få av prosjektene denne mannen har vært med på.

Det er altså han som har vært eier av den grønne 1980 modellen Toyota Landcruiser FJ40-en på disse bildene. En bil han har hatt som sin bruksbil. Fram til nå. Den skal, av grunner vi ikke kjenner til, selges. Legendarisk bilmodell med legendarisk eier er en kombinasjon det fort kan bli høye priser av.

Det er det anerkjente bilauksjonhuset Bonhams som står for salget av bilen. Her har de heller ikke satt noen minstepris. Den selges dermed uansett bud.

Innvendig har elektrisk justerbare stoler fra Porsche kommet på plass. De originale følger med. Foto: bonhams.com Foto: broom

Forsiktig modifisert

FJ40-en til Hanks er ikke helt original, men pent og forsiktig modifisert med blant annet en mer moderne motor. Den originale rekkesekseren har måttet vike plassen for en 4,3-liters V6-er med bensininnsprøytning. Ytelsene er på 180 hestekrefter. Den har også fått en nyere 5-trinns manuell girkasse – akkurat som motoren kommer også den fra GM.

Selvfølgelig er firehjulsdriften, med høy- og lav-serie fortsatt på plass. Det samme er servostyring og aircondition.

Motorkonverteringen er inspisert og godkjent av BAR (California Bureau of Automotive Repair) og har BAR-inspeksjonsplaketten under panseret. Dermed er de nødvendige og strenge California-utslippskravene overholdt – og det er ingen bruks-Prestriksjoner på bilen.

Ikke strøken, men veldig fin

Videre er hjulopphenget ombygd med deler fra velkjente Old Man Emu, med nye fjærer, støtdempere og styring. Bilen er hevet og ruller nå på forkrommede 31-tommers hjul.

Dette er en ombygging som av mange ansees å gjøre en FJ40 helt perfekt. Bilen ser langt på vei original ut, men har modifikasjoner som gjør den både bedre, sikrere, mer utslippsvennlig og mer komfortabel – uten at det går ut over bilens habilitet.

Innvendig har det blitt montert sorte skinnseter med elektrisk justering fra Porsche mens et Sony-stereoanlegg sørger for underholdningen om bord. Tom Hanks sin signatur på dashbordet trekker nok heller ikke ned … Den store takgrinda på det hvite taket topper det hele. I bokstavelig forstand.

Bilen er ikke helt strøken, men noe forsiktig patinert med noen få bruksmerker. Men den skal både være veldig pen og i svært god teknisk stand, skriver Bonhams i sin beskrivelse av bilen.

Tom Hanks har signert bilen sin. Foto: bonhams.com Foto: broom

Blir neppe billig

Om du kjenner at dette frister, så avsluttes auksjonen 13. august. Du har dermed fortsatt tid til å skrape sammen noen penger. Som sagt, bilen selges uten noen minstepris. Men det forventes at den vil gå for noe mellom 75.000 og 125.000 dollar. Vi snakker fort om 1 - 1,2 millioner kroner. Så noen billigbil er det ikke snakk om.

I tillegg tilkommer moms og frakt til Norge, men ingen avgifter, da bilen er eldre enn 20 år. Det er jo en fattig trøst oppi det hele.

Dessuten tyder mye på at disse bilene faktisk kan være en god investering. Her peker pilene kun oppover ...

