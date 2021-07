Elbilen går bare 10 mil – nå frykter eieren en gigantregning

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Vår elektriske Kia Soul har gått 156.000 km og garantien er ute.

Nå har batteriene har begynt å svikte. Det tar lang tid å lade bilen, og vi får maks 7 til 10 mil i varmt vær. Bilen er i ferd med å bli ubrukelig.

En ny batteripakke hos Kia koster 250.000 kroner. Langt mer enn hva bilen er verdt.

Det er lite miljøvennlig dersom vi bare må kaste hele bilen. Har du noen råd om hva vi kan gjøre, Benny?

Benny svarer:

Heisann! Dette høres ikke særlig bra ut. En elbil som går maksimalt 10 mil på en god dag, er som du selv sier, bortimot ubrukelig.

Det sier seg selv at når batteripakken koster det doble av hva bilen er verdt – så er det et seriøst problem.

Man kan allerede nå formelig høre elbil-motstanderne gni seg i hendene og si: – Hva var det jeg sa – det hadde vært billigere med olje og tennplugger … Kanskje har de rett?

Uansett; problemer er til for å løses. Det får vi gjøre et forsøk på. Jeg har i alle fall noen tips.

Du sier ikke noe om hvilken årsmodell bilen din er. Heller ikke om den er solgt ny i Norge, eller om den er bruktimportert. Her kan det være forskjeller på garantien. Svaret må dermed bli litt generelt.

Jeg kjenner til at noen av de eldste elbil-eksemplarene av Kia Soul har fått noe redusert batterikapasitet, egentlig uten at det har skapt de helt store utfordringene for eierne.

Det vanlige 12-volts startbatteriet derimot, har voldt en del eiere problemer, men det er en helt annen og mye billigere sak ...

Kia som er solgt nye i Norge har nybilgaranti på 7 år, eller 150.000 kjørte kilometer. Det som kommer først. Den gjelder også for batteripakken.

Batterigarantien til Kia sier også at man skal ha minimum 70 prosent av opprinnelig kapasitet igjen ved garantiutløp. Noe som absolutt er verdt å sjekke, enten man har en bil som nærmer seg garantiutløp, eller om man vurderer å kjøpe en brukt elbil som begynner å trekke litt på årene.

Eldre Soul har utgangspunktet en rekkevidde på rundt 220 kilometer. Du er nede på under halvparten nå. Om feilen på bilen din ikke oppsto «over natten», kan det være at du har gått glipp av noe her?

Det første jeg mener man må gjøre her, er å feilsøke grundig. Finne feilen og grunnen til at den har oppstått. Lader bilen som den skal og til batteriene er fulladet? Det kan være noe feil med reguleringen her. Det er absolutt verdt å sjekke ut.

Batteripakken i en eldre Kia Soul består av 192 celler, fordelt på åtte ulike moduler. Om noen celler i én modul går føyken, kan kapasiteten reduseres betydelig. På nyere Kia er det mulig å bytte bare enkelt-celler, mens det på litt eldre modeller må det byttes moduler. Én modul er, naturlig nok, langt billigere enn et helt batteri.

Jeg ville i alle fall begynt der, med en grundig kartlegging av feilen. Mye tyder på at du kan komme langt rimeligere unna enn å bytte hele batteripakken. Om den må byttes, kan det være verdt å sjekke om den kan kjøpes brukt, hos noen som driver med bildemontering. Det finnes aktører som har spesialisert seg på elbiler, så det er absolutt et håp der.

Ønsker deg lykke til og håper dette løser seg på en god måte.

Artikkelen er først publisert på broom.no.