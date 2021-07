«Svenskepris»: Vi nordmenn sparer over 200.000 kroner

En av årets virkelig store bilnyheter kommer fra Tesla og heter Model Y. Dette er også en bil svært mange norske kunder har ventet lenge på.

Model Y har nemlig vært til salgs en god stund allerede i enkelte markeder. I Norge har vi ventet på at Teslas nye fabrikk i Berlin skulle bli ferdig og produsere biler for norske kunder. Men her har det vært både utsettelser og forsinkelser, til stor frustrasjon for både Tesla og kundene deres.

I forrige uke kom nyheten om at Tesla har snudd – og i stedet vil hente biler produsert ved fabrikken deres i Kina.

Svært mye tyder på at Model Y blir den nye bestselgeren til den amerikanske elbilprodusenten. Og det er ikke bare i Norge interessen er stor.

Model Y er ventet å bli den nye bestselgeren til Tesla, det gjelder også her hjemme.

På 15. plass i Sverige

Etter at det har gått trått i mange år, begynner interessen for elbiler nå å ta seg opp i mange europeiske markeder. Ett av dem er vårt naboland Sverige.

Her øker salget av elektriske biler nå kraftig. I juni ble det registrert 8.687 nye elbiler i Sverige, mot 1.697 i juni 2020. Så langt i år er salget opp 145 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Biler som Volvo XC40 og Polestar 2 er naturligvis viktige her, men også svenskene har fått øynene opp for Tesla. De er så langt i år på 15. plass på registreringsstatistikken i Sverige. Model 3 selger godt og det er ventet at også Model Y vil gjøre det.

Norske kunder skulle egentlig få Model Y fra Teslas kommende fabrikk i Tyskland. I stedet blir det nå biler fra Kina som starter opp.

Mange tusen bestillinger

Likevel: Dette blir ikke noen billig fornøyelse for vårt broderfolk i øst. Der lanseringsmodellen av Model Y i Norge starter på 534.900 kroner, er prisen i Sverige på 729.000 svenske kroner. Det tilsvarer 738.000 norske kroner.

Hovedårsaken til dette er at vi i Norge hverken har bilavgifter eller moms på elbiler. I Sverige har disse imidlertid vanlig moms. Det gjør at elbilene i motsetning til biler med bensin og dieselmotor blir dyrere i Sverige, enn i Norge.

Hvor mange som har bestilt Model Y i Norge, går ikke Tesla ut med. Men det er ingen tvil om at det er snakk om mange tusen bestillinger. De som allerede har bestilt, skal få bilene sine allerede i august. Mens de som bestiller nå, kan vente å få bil i september.

Minimalistisk interiør, der det aller meste styres fra den store skjermen i midten.

Tilhengerfeste på Model Y

Mye tyder på at Tesla har store volumer av biler på vei til Norge. Derfor er det slett ikke umulig at Model Y kjører fra alle konkurrentene og blir Norges mest solgte bil i 2021. Med bare et halvt år å gjøre det på, er det ingen liten prestasjon.

Lanseringsmodellen heter Model Y Long Range AWD. Denne har en offisiell rekkevidde på 505 kilometer, naturligvis målt etter WLTP-metoden. Den gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Som navnet tilsier har den firehjulstrekk. Bilen leveres uten tilhengerfeste, men dette kan bestilles i etterkant.

Mer enn 6.000 ladestolper

Model Y blir også tilgjengelig som syvseter.

Bagasjeplassen skal være svært god, med tradisjonelt bagasjerom og frunk. Medisinsk HEPA-filter er blant standardutstyret.

Bilen har også Enhanced Autopilot-pakken som er tilgjengelig for øvrige Tesla-modeller i Europa.

Model Y er kompatibel med det nåværende Supercharger-nettverket til Tesla som teller mer enn 6.000 ladestolper over hele Europa, og bilen kan lade ved de nye V3 Superchargerne.

Som med alle Teslaer blir Model Y bedre over tid med hyppige trådløse programvareoppdateringer.

Saken ble først publisert på Broom.no