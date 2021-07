Denne artikkelen bl først publisert i Finansavisen Motor 22.03.2021.

William Lyons hadde allerede som 21-åring vært med å starte opp Swallow Sidecar Company i 1922, selskapet som skulle bli til SS Cars i 1933 og Jaguar Cars etter krigen.

Den første Jaguar-modellen så dagens lys i 1935 og Lyons skulle gi bilverdenen så mye mer å gledes over, både på racerbanene og til det kjøpende publikum.

Introduksjonen av den 6-sylindrede XK-motoren i 1948 skulle bli starten på et sportsbileventyr av de sjeldne. Først i sportsbilen XK120, så i oppfølgerne XK140 og XK150, og ikke minst racervognene C-type og D-type som skulle ta fem seire på Le Mans fra 1951 til 1957. Ikke rart Lyons ble adlet for sitt bidrag til britisk bilindustri allerede i 1956.

En ny standard

Og Sir William Lyons hadde fortsatt sitt vakreste ess i ermet for 1960-tallet: E-type. Det var bilen som skulle redefinere sportsbilmarkedet for alltid og bli betraktet som et tidløst ikon.

En av de vakreste biler noensinne, med et elegant, langt og supersexy karosseri signert Malcolm Sayer. Den 3,8-liter store rekkesekseren hadde den arvet fra XK150, men kjøreegenskapene i den vakre innpakningen var hentet fra fremtiden.

Modellen ble raskt en langt større suksess enn det Jaguar-sjef William Lyons hadde turt å drømme om. Introduksjonsprisen på vel 2100 pund i 1961 var årslønner lavere enn hva man måtte gi for tilsvarende ytelser i en Aston Martin DB4, Ferrari 250 GT eller Mercedes-Benz 300 SL.

(Artikkelen fortsetter under)

LANSERINGEN: Sir William Lyons viser den første Jaguar E-type til pressen i Parc des Eaux-Vives i Genève før selve utstillingen åpnet. Foto: Jaguar

Rask

I 1965 fikk modellen en oppgradert 4,2-litersversjon av motoren som hadde samme ytelse: 265 hestekrefter. Det var mer enn nok til å flytte de rundt 1300 kilogram lette og slanke skjønnhetene raskere enn nesten alt på fire hjul utover på 1960-tallet. Engelske «Autocar» testet selvsagt E-type flere ganger, og de oppnådde en toppfart på 246 km/t og akselerasjon fra 0 til 100 km/t på like over 7,5 sekunder med en Coupé i mai 1965.

«Utrustet med 4,2-litersmotoren er E-type en rask bil (den raskeste vi noensinne har testet), og den tilbyr uten sammenligning den letteste måten å reise raskt på vei», konkluderte magasinet den gang.

Vi har kjørt noen eksemplarer og kan skrive under på at der er lett å bli lyrisk i 1960-tallets viktigste sportsbil.

Oppgraderinger

Ved siden av oppgradert motor i 1964, kom en lengre akselavstand og en 2+2 Coupé i 1965, før den såkalte Serie 2 kom i 1968. Series 1 var da blitt produsert i over 38.400 eksemplarer.

Kravene til sikkerhet og utslipp ble stadig strengere, så mange av modifikasjonene skulle oppfylle disse kravene. Og selv om den originale designen sto godt etter syv år, ble det flere detaljendringer en ekspert lett identifiserer. Den mest synlige for hvermann var at frontlyktene ikke lenger var dekket.

I 1971 ble Series 2 erstattet av Series 3 etter drøyt 18.800 eksemplarer.

Series 3 skulle bli det siste kapittelet i E-type-historien, hvor den store nyheten var at modellen fikk en helt nyutviklet 5,3-liters V12-motor på 280 hestekrefter. Samtidig ble den også større og tyngre, og den toseters Coupéen forsvant, slik at kundene hadde 2+2 Coupé og Cabriolet å velge mellom. Selv om linjene fortsatt stort sett var intakte, ble mange detaljer endret, spesielt fronten, som fikk langt større grill og mer åpne hjulbuer.

I 1974 var det imidlertid slutt etter ytterligere 15.290 eksemplarer av Series 3.

Ikon

Totalt ble Jaguar E-type ble laget i over 72.500 eksemplarer fra 1961 til 1974, et imponerende høyt antall. Det gjør at du fortsatt kan få «alt» av reservedeler nyprodusert.

Kvaliteten er svært varierende fra ulike produsenter, så det er best å se varene selv – og ikke minst lytte til eksperter som har gått i alle fellene selv.

Prisene varierer mye, med de eldste som de desidert dyreste generelt. Skal en anskaffe sin første E-type, er som alltid et godt tips å kjøpe det beste en har råd til, med bistand fra noen av de som kjenner modellen best. Det finnes mange kunnskapsrike E-type-entusiaster i Norge, som oftest samlet i Norsk Jaguar Klubb.