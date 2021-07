Én ting savner disse elbil-eierne

Elektriske Ford Mustang Mach-E har vært en suksess her hjemme. Da bilene endelig kom, etter flere forsinkelser, gikk det bare noen uke før de ble et vanlig syn på norske veier. Så langt er over 3.200 eksemplarer registrert her hjemme.

Kundetilfredshet er som kjent viktig. Nylig gjorde Ford en undersøkelse blant sine nye blivende elbil-eiere for å høre om det var noe de savnet, etter overgangen til elbil. Det var det.

De som kjører Fords elbil Mustang Mach-E savner lukten av bensin. Det viser en ny undersøkelse.

Én av fem svarte i den undersøkelsen av lukten av bensin var det de savnet aller mest, og hele 70 prosent responderte at bensinlukten var et visst savn.

Disse svarene tok Ford på alvor. De fikk rett og slett utviklet en parfymeduft som skal få en elbil til å lukte som en fossilbil. Parfymen heter forresten Mach-Eau. Altså med klare hint til Fords Mach-E.

Og for ordens skyld: Nei – vi tuller ikke.

Lukter den hest?

Om Mach-Eau lukter godt vet vi ikke, men flasken er i alle fall kul!

– Duften er designet for å hjelpe kundene våre inn i den elektrifiserte verden gjennom luktesansen. I stedet for bare å lukte bensin, er Mach-Eau designet for å tilfredsstille flere neser. Det er en dyr duft med røykfylte toner, gummi og til og med noen dyreelementer, som et hint til Mustang-arven. Det sier Ford selv om den nyutviklede parfymen sin.

Som mange vet er nevnt Mustang fra Fords biler lånt fra en amerikansk hesterase med samme navn. Det er vel derfor grunn til å anta at dette med dyreelementer i parfymen kanskje nettopp hinter mot hest. Om det er bra eller dårlig duft-egenskap skal vi ikke mene noe om.

Ett problem

Om du nå kjenner deg litt opprømt, nysgjerrig og klar for å skaffe deg den nye parfymen, så må vi skuffe deg.

Ford tenker nemlig ikke å selge parfymen. I alle fall ikke enda. Enn så lenge er den nemlig bare en slags manifestasjon av hva man kan gjøre for å få potensielle kunder til å velge elektriske biler framover.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.