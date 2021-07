– Det var en helt vanvittig respons. Jeg har kjøpt og solgt noen biler opp gjennom, men dette har jeg aldri opplevd maken til. Det var helt spinnvilt.

Det sier Geir Brobakken fra Namsos i Trøndelag.

Det etter at han forleden la ut sin 1986 modell VW Golf for salg.

Nå skal det riktignok sies at det ikke var en helt vanlig VW Golf, men en litt spesiell GTI med 16-ventilers motor. Det er den bilen du ser på disse bildene.

Nettopp Golf GTI har jo hatt legendestatus en stund, men da er som regel første generasjon man har i tankene. Den som kom i 1976 og som hang med til 1984.

Bilen Geir solgte var andregenerasjon av den en gang så populære bilmodellen. Den har nok fram til nå stått litt i skyggen av første generasjon.

Tror på pris-boost

GTI-modellene har fulgt en gammel og enkel oppskrift. Man putter enkelt og greit inn en større motor, monterer sportsseter og ratt, oppgraderer hjul, bremser og understell og pynter det hele opp med noen sporty visuelle detaljer. Oppskriften funket den. Bilen var nærmest legender selv da de var nye. De siste årene har prisøkningen på fine GTI-er vært påtagelig, men som nevnt – aller mest på de eldste.

VW Golf GTI i andre generasjon var en storselger. GTI-versjonen med 16 ventilers motor var derimot ikke så vanlig. Det finnes ikke så mange slike fine biler igjen. Det gjør noe med prisene. Foto: Privat.

Dette med 16-ventilsteknikk var relativt nytt på 80-tallet. Det var da det ble vanlig i mer alminnelige biler. Golf var tidlig ute med dette i sin Golf GTI. 16v utgaven hadde 139 hestekrefter, mot 112 hestekrefter i standard GTI-en.

– Jeg hadde hatt denne bilen siden 2018, men litt lite bruk, litt lager-logistikk og noe nytt (og hemmelig) på gang, så var det tid for å selge den nå.

– Jeg tror vi kommer til å se en pris-boost på disse bilene framover. I alle fall på fine eksemplarer. Dette er nostalgi og minner fra ungdomstiden for mange middelaldrende nå. Sett i lys av at første generasjon begynner å bli smertefullt dyre, er det jo ikke unaturlig at det kan bli en prisøkning på de litt nyere også. Tar man godt var på den og holder den i fin original stand, tror jeg kjøperen har gjort et bra kjøp her avslutter trønderen.

Sett etter GTI i flere år

Dette er så klart interessant. Så interessant at vi tar kontakt med kjøperen av bilen også. Rett og slett for å høre hva han mener om saken.

– Jeg har absolutt ikke kjøpt denne i investeringsøyemed, sier en lykkelig bilkjøper og nybakt Golf GTI-eier, som heter Stig Andre Selven, og som er bosatt på Lillehammer.

Som så ofte før startet det med en ungdomsdrøm. Nå var tiden inne til å realisere den, forteller 40-åringen.

– Ja, den første bilen min var nettopp en slik Golf, men da med en ganske kjip 1,6-liter motor. Drømmen var jo så klart en GTI og veldig gjerne en 16-ventiler. Den gangen var jeg ikke i nærheten av å ha råd, forklarer Stig Andre.

Han har hatt automatisk varsel på finn-søk på nettopp en slik GTI i flere år nå. Han har sett på flere men ingen har vært «fulltreffere».

Dro hjemmefra klokken 04.00

Stig Andre Selven fra Lillehammer har oppfylt ungdomsdrømmen om en Golf GTI. Nå venter koseturer og biltreff. Foto: Privat.

– At det ble denne var litt tilfeldig. Jeg satt hjemme på terrassen da det plinget i mobilen. Bilen så fin ut og jeg var lyn-kjapp. Halvannen time etter at bilen var lagt ut for salg hadde selger og jeg blitt enige.

– Jeg forsto at det gjaldt å smi mens jernet var varmt. Selger fortalte om responsen på bilen. Så jeg stod opp midt på natta, hektet biltralla bak på Volvo V60-en og dro av gårde fra Lillehammer mot Namsos klokken fire på lørdag morgen. Bilen var fin den, så jeg klinket bare til og tok den med hjem, forteller han ivrig.

Det ble en sen lørdag kveld der i huset. Enn så lenge har han ikke fått kjørt så mye med den, men en grundig vask og et par små testtur har det blitt. Planen er å holde bilen, som skal være en «solskinns-bil» fin, original og i god stand.

Får nok igjen penga

– Den er fin, men ikke strøken. Den er heldigvis bra for rust og dessuten har den hele sitteputer. Det er det ikke mange av disse som har lenger, utdyper han.

BBS-felgene og takluke trekker jo heller ikke ned inntrykket. Dette var gromt midt på 80-tallet. Det er fortsatt ikke feil den dag i dag.

Til tross for at han kjører Volvo til daglig, innrømmer han at VW og Audi ligger hjertet nært. Dette med bil som investering har han ikke grublet så mye på.

– Jeg har jo fulgt med på disse bilene en stund og har registret en prisoppgang. Men, som nevnt, jeg har ikke kjøpt denne for å tjene penger på den. Den skal først og fremst brukes til hyggelige utflukter og biltreff, men jeg tror nok at jeg får igjen pengene mine den dagen jeg skal selge den igjen, avslutter den sindige lillehamringen.

Men før det blir salg håper vi både Stig Andre og Golf GTI-en får mange fine turer sammen.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.