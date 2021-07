I en pressemelding beskriver konserndirektør for Kia i Bertel O. Steen, Irene Solstad, nykommeren på følgende måte:

– EV6 er en komplett elbil som kombinerer et sportslig oppsett med praktisk innhold og teknologi som vil gjøre livet lettere for elbileiere; imponerende rekkevidde, lynrask hurtiglading, romslig plass og hengervekt på inntil 1600 kilo.

Solstad forteller at salget allerede er godt i gang.

– De første EV6 kommer til Norge i oktober. Vi gleder oss til å starte utlevering til kunder, fortsetter hun.

Ny dedikert elbilplattform

EV6 kan leveres med to ulike batteripakker, 58kWh eller 77.4kWh. Bilen er nå typegodkjent og med det største batteriet og bakhjulstrekk får EV6 rekkevidde på hele 528 kilometer.

Også i utgaven med firehjulstrekk leverer EV6 god rekkevidde; 506km etter WLTP kombinert syklus. Forbruket er da på lave 17.2 kWh/100km.

Foto: Kia Norge

EV6 er bygget på Kias nye dedikerte elbilplattform, Electric-Global Modular Platform, E-GMP. Dette gir store fordeler som kraftige ytelser, lynrask hurtiglading, lengre rekkevidde og bedre sikkerhet.

Til tross for kompakte ytre mål, har EV6 klasseledende innvendig plass. Akselavstand på 2,9 m og korte overheng foran og bak gir et romslig interiør som kan sammenlignes med større biler i klassen over. Benplass på 1.078mm i front og 990mm bak sikrer god plass for alle passasjerer.



Ved å plassere adapteren i ladeluken kan man plugge inn og lade andre elektriske apparater fra EV6. Foto: Kia Norge

Lynrask hurtiglading

E V6 introduserer multi hurtigladesystem som betyr at systemet er kompatibelt både med 800V lynlading og det mer vanlige 400V hurtiglading uten behov for adapter eller ombordlader.

Når man lader på på 800V går strømmen rett til batteriet i høyhastighet, og bruker under optimale forhold bare 18 minuttter på å lade batteriet fra 10-80% med maksimal kapasitet på 239kW. Ved lading på 400V benytter EV6 bilens motorsystem til å omforme 400V strøm fra ladestasjonen til 800V.

Kia Charge

Når det er lite strøm på batteriet, kan du bli guidet til nærmeste ladestasjon ved hjelp av navigasjonssystemet som kartlegger ladepunkter og tilgjengelighet i sanntid.

Kias partnerskap med Ionity gir EV6-kundene reduserte priser på over 400 hurtigladestasjoner i 24 europeiske land med løsningen Kia Charge. Ionity benytter den ledende europeiske standarden CCS (Combined Charging System) og drives av 100% fornybar energy.

Alle Kia EV6 kunder får tilgang til og gunstige priser på Ionitys lynladere. Foto: Kia Norge

I tillegg til Ionity, vil Kia Charge også gi tilgang til totalt over 205.000 ladepunkter i Europa, inkludert AC- og DC-kontakter. Kia Charge-appen gir mulighet for en abonnementsløsning for lading på tre ulike nivå, avhengig av bruken.

EV6 som «power bank»

Kia har utviklet en integrert ladestyringsenhet (ICCU) som styrer innebygde toveis ladere, og Vehicle Charging Management System (VCMS). ICCU gjør det mulig å overføre opptil 3,6 kW strøm fra bilbatteriet til andre enheter.

Slik kan man lade andre elektriske apparater fra bilen, for eksempel en bærbar PC eller husholdningsapparater ved bruk av en V2L adapter.

Med en adapter kan man lade elektriske apparater, eller en annen elbil. Foto: Kia Norge

Man kan også lade en annen bil, Vehicle to vehicle (V2V) med bruk av en ladekabel og en V2L adapter. EV6s eget batteri blir ivaretatt ved at funksjonen V2V ikke vil fungere om EV6s ladestatus går under 20%.

Alle innovasjoner på EV6 er designet og utviklet for å gjøre bruken så enkel og intuitive som mulig, og vil gjøre livet lettere for elbileiere.