Stadig flere har ladeboks i garasjen

I årets undersøkelse svarer hele 77 prosent av elbilistene at de bruker ladeboks når de lader hjemme. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra året før. Den vanlige stikkontakten er med andre ord i ferd med å forsvinne ut når det kommer til elbillading.

Med over 400.000 elbiler registrert i Norge, betyr det anslagsvis over 300.000 ladebokser innstallert i Norge til nå.

– Det er en gledelig utvikling at stadig flere skaffer seg hjemmeladeboks. Det gjør at elbilistene lader både enkelt og sikkert i hverdagen, sier Erik Lorentzen, leder for Fag og rådgivning i Norsk elbilforening, i en pressemelding.

Mange forhåndsregler med stikkontakt

En vanlig stikkontakt er ikke laget for å trekke mye strøm over lang tid. Ved lading av elbil fra stikkontakt må man følge egne retningslinjer og ta en del forhåndsregler. For eksempel er det viktig å avlaste vekten av boksen på ladeledningen og å avslutte ladingen fra bilen før man drar ut støpselet.

Det er derfor utviklet en egen kontakt for elbillading som er mer robust og har innbygde sikkerhetsfunksjoner. Det er denne kontakten som finnes på en ladeboks, og som gir enkel, sikker og raskere lading.



Der man lader til vanlig bør man innstallere hjemmeladeboks. Det er det klare rådet både fra Elbilforeningen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Blant de som svarer at de ikke lader med en hjemmeladeboks i dag (33 prosent), så planlegger halvparten å kjøpe en. 19 prosent vet ikke.

Ladeklart lovverk

Det siste året har det skjedd mye som bidrar til å forbedre ladesituasjonen til nordmenn hjemme. Laderetten for beboere i borettslag kom på plass i lovverket ved nyttår, og 1. juli kom forskriften som skal sikre at nye bygg skal være ladeklare.

Begge lovendringene er opprinnelig forslag fra Norsk elbilforening

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere. Årets undersøkelse er den tiende i rekken og er besvart av over 15.000 elbilister.