NAF har testet hvor fort det blir farlig varmt inne i bilen. I løpet av en liten halvtime ble det 44 grader.

– I sånne temperaturer blir det ubehagelig, og i verste fall farlig, å oppholde seg i bilen , sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

20 grader varmere innendørs



Temperaturen ute var 24 grader den dagen NAF testet hvor fort det bli glovarmt inne i en bil som står parkert ute i sommervarmen. Videobildene fra testen viser at det ikke tok lang tid før varmen inne i bilen begynte å bli ubehagelig.

I løpet av bare 5 minutter var temperaturen steget til 34 grader inne i bilen. Etter 10 minutter var det over 37 grader. Etter en halvtime var det over 44 grader varmt i bilen.

– Da hadde temperaturen inne i bilen steg med 20 grader i forhold til utetemperaturen, forteller Ryste.

Solstråler reflekteres og forsterkes



Hver sommer kommer det historier om folk som setter igjen kjæledyr i bilen. En sjelden gang har nødetatene også blitt tilkalt for å hjelpe små barn ut av varme biler, men det skjer heldigvis ikke ofte.

– Ikke sett igjen hverken to- eller firbente i biler som står parkert ute i sommervarmen mens du selv fikser et lite ærend. Varmen stiger overraskende fort, advarer Ryste.

At varmen stiger så fort inne i bilen skyldes at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr i bilen. Dette gjør at varmen fra solstrålene forsterkes.

– I vår test opplevde vi at kamerautstyret vi brukte slo seg av på grunn av den høye varmen. Utstyret ble også så varmt at vi brant oss på fingrene når vi tok i det, avslutter kommunikasjonssjefen.