Startproblemer og flatt batteri er de vanligste assistanseoppdragene for bilbergerne i NAF. Sommerferien er ikke noe unntak. Dette gjelder både biler med bensin- eller dieselmotor og elbiler, siden elbiler har et vanlig 12-voltsbatteri som gir strøm til all styringselektronikk.

– Du kan selv sørge for å vedlikeholde batteriet og dermed forebygge startproblemer. En vedlikeholdslader som du kan bruke hjemme kan være en god investering. Gjør du dette jevnlig, tar du vare på batteriet over tid , rådgir Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

De vanligste årsakene til bilberging hos NAF sommeren 2020 Startvansker (ofte, men ikke alltid, på grunn av flatt batteri)

Motorstopp

Flatt batteri

Punktering

Hjul og hjuloppheng Kilde: NAF

Når bør du bytte batteriet?

Skal du på langtur, kan det være lurt å lade batteriet før du drar.

– Et nesten flatt batteri som så vidt starter bilen blir ikke fulladet av noen kjøreturer. Derfor er det lurt å bruke en vedlikeholdslader, sier Ryste.

Du kan også oppsøke et verksted, en bensinstasjon eller et NAF-senter å få hjelp der. De kan de i tillegg sjekke om dynamoen, som sørger for å lade opp batteriet når motoren er i gang, lader godt nok.

Et bilbatteri holder som regel rundt 5 år, men det er avhengig av vedlikeholdet og bruk av bilen.

– Merker du at bilen er tregere å starte, at motoren dras litt saktere rundt enn vanlig, så kan det være batteriet som begynner å fuske litt, sier Ryste.

Tenk sikkerhet ved motorstopp

Mange nyere biler varsler også om at batteriet har lite strøm. Dersom dette skjer, kan det være lurt å først prøve å lade batteriet. Hjelper ikke det eller du er usikker på hva du skal gjøre, så kan du få batteriet sjekket og eventuelt byttet.

Motorstopp er den nest mest vanlige årsaken til at folk trenger hjelp fra bilbergerne på sommeren. Skulle du få motorstopp på ferieturen, gjelder det å holde hodet kaldt og tenke på sikkerheten.

– Få alle i bilen ut og trygt inn på veiskulderen, godt unna bilene som passerer på veien. Er dere på motorveien, få alle over på den andre siden av autovernet. Ta på refleksvesten, sett ut varseltrekanten og tilkall hjelp, sier Ryste.