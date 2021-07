Vi hadde hatt elbiler i noen år før Nissan Leaf dukket opp på markedet – men dette var første, store elbilsatsing fra en volumprodusent. En satsing som ble sett på som dristig.

Med Leaf fikk vi for første gang en elbil som var en fullverdig bil. Plass på høyde med konkurrentene i Golf-klassen, høyt sikkerhetsnivå (det kan vi mildt sagt ikke si om mange tidligere elbiler) og kjøreegenskaper som gjør at den duger fint til både bykjøring og pendling på motorvei.

Leaf ble utviklet som elbil helt fra bunnen av. Det gjenspeiler seg også i designet som absolutt vakte oppsikt da den kom. Nissan var her bevisst på å lage en bil som skulle skille seg ut, som klart skulle signalisere at «her kommer det en elbil». Særpreget fortsetter innvendig, her er det hi tech-faktor og instrumentering som skilte seg ut fra mer konvensjonelle konkurrenter.

Første generasjon Nissan Leaf har et særegent design. Det er neppe tilfeldig.

Rekkevidden var litt snau

I elbillandet Norge nyter Leaf godt av en rekke særfordeler, og bilen ble da også en stor suksess fra første stund. Leaf tok kontroll over markedet, og hadde et par veldig bra år før andre konkurrenter begynte å komme på banen, da i form av VW e-Golf og Kia Soul EV.

Da Leaf ble introdusert, ble rekkevidden oppgitt til 160 kilometer. Dette har senere økt. Flere ganger. Men særlig på vinteren må du regne med at rekkevidden er langt lavere, kanskje ned mot det halve.

Det finnes nå nesten 1.500 Leaf til salgs på bruktmarkedet. Prisene starter helt nede på rundt 30.000 kroner. Helt ny får du fra rett over 200.000 kroner.

Får nesten orgasme

Nettopp Nissan Leaf og hva de som eier en slik bil mener om den, snakker vi om i vår podcast, Broompodden i episode 14.

– Jeg får nesten orgasme av å kjøre min lille søte Leaf, sier en fornøyd kvinnelig bruker.

– Elbilenes svar på folkevogn, sier en annen.

– Elendig ryggekamera, håpløs app, elendige seter og dårlig komfort, mener en tredje bruker. Vi lurer litt på hvorfor vedkommende kjøpte denne bilen i det hele tatt.

Hva andre eiere mener om bilen sin hører du i Broom-podden på Spotify. Der får du også vite hvordan eierne av Nissan Leaf rangerer bilen sin mot de som har VW e-Golf og Kia Soul EV. I tillegg til mye, mye mer.

Artikkelen er først publisert av broom.no.