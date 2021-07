Frykter bilen kan begynne å brenne: – Parker utenfor!

I fjor startet samferdselsdepartementet i USA undersøkelser rundt elbilen Chevrolet Bolt, etter at det var rapportert om fire branntilløp i baksete-området på bilen.

Diagnosen var batterier som antente når de ble fullladet. Det endte med at mange tusen eksemplarer av denne bilen ble tilbakekalt og fikk en software-oppdatering.

Det samme skjedde med søstermodellen Opel Ampera-e som har vært en suksessrik bil her i Norge.

Dermed trodde nok mange at problemet var løst, men så enkelt er det kanskje ikke. Nå kommer det nemlig nye advarsler om brannfare her.

(Saken fortsetter under bildet)

Chevrolet Bolt og søstermodellen Opel Ampera-e var gjennom en større tilbakekalling tidlligere i år. Nå er det igjen usikkerhet rundt bilmodellene, etter to branner i USA.

Mente problemet var løst

Bilgiganten General Motors (GM) ber nå eierne av biler produsert fra 2017-2019 om å parkere utendørs etter lading. Dessuten at de ikke setter bilene til lading på natten, mens saken blir videre utredet.

To nye branntilfeller i Vermont og New Jersey er bakgrunnen for dette. I fjor var det brann i fem eksemplarer av Bolt, som startet den store tilbakekallingen.

GM mente problemet var løst etter programvareoppdateringen tidligere i år. Nå kan det virke som de ikke lenger er like sikre på det.

Flere tusen biler i Norge

Rundt 3.700 norske eiere av Opel Ampera-e skal ha vært berørt av tilbakekallingen tidligere i år. I tillegg kommer flere hundre eiere av Chevrolet Bolt, som har blitt bruktimportert til Norge.

For disse eierne gjelder samme oppfordring, altså å parkere utendørs og ikke lade på nattestid, inntil GM har kommer lenger med sine undersøkelser.

