Kombiversjonen, stasjonsvognen og shooting-brake-versjonen kommer for salg i fjerde kvartal, og kan skilte med helt ny frontdesign, sportsligere bakpart, nye lettmetallfelger og lakkfarger samt oppgradert interiør. Crossoveren XCeed kommer i oppdatert versjon neste år.

Kia har et av markedets mest omfattende modellutvalg i C-segmentet, og Ceed spilte en sentral rolle da det koreanske bilmerket inntok Europa. Det var den første bilen fra Kia som ble designet, utviklet og bygget i Europa spesielt for det europeiske markedet.

Ceed utgjør 28 prosent av Kias markedsandel i Europa, og er en sterk konkurrent til bestselgende merker som har dominert segmentet i flere tiår.

Produksjonen av oppgradert Ceed starter på Kias fabrikk i Zilina i Slovakia i august, og vil være klar for salg i Europa i fjerde kvartal. Foto: Kia Norge

Design med unikt særpreg



Den utvendige designen oppgraderes, og gir bilen et moderne og sportslig preg. Fronten har fått helt ny design og Kias nye logo. Det er lagt vekt på å gi et unikt særpreg til hver enkelt versjon (basisversjon, ladbar hybrid, GT-Line og GT).

Kias ikoniske tigernesegrill har fått ny finish i sort høyglans og vingeformet ramme i matt krom som gir et elegant og moderne uttrykk. De ladbare hybridene har lukket grill med iøynefallende finish i kontrastfarge. To store luftinntak på hver side av støtfangeren gir et sportsligere preg.

Vingetemaet går igjen i andre elementer i den nye frontdesignen, f.eks. detaljene i matt krom på de nedre luftinntakene og sidedekoren som strekker seg helt til hjulbuen. Bak har den nye Kia-logoen fått en fremtredende plass mellom LED-lyktene. Støtfangeren har fått ny diffusor i sort høyglans, som matcher detaljene i matt krom på fronten.

Iøynefallende design



Alle Ceed- variantene er tilgjengelig med Bi LED hovedlys med pilformede LED kjørelys som også fungerer som blinklys. De pilformede LED kjørelysene omslutter de to linsene som er henholdsvis nærlys, fjernlys og tåkelys.

Foto: Kia Norge

GT-Line- og GT-variantene av kombiversjonen har nydesignede LED-baklys som består av 48 moduler med rød ramme. De flerfunksjonelle modulene er plassert i fem rader og dekket av tonet glass. Når føreren slår på blinklyset, tennes lysdiodene i bestemte rader sekvensielt.

Alle variantene har lettmetallfelger i ny iøynefallende design. Det leveres seks felgdesign, tre av de nye for denne oppdateringen: 16-tommers sølvfargede lettmetallfelger til basisversjonen, 17-tommers lettmetallfelger i sort høyglans til GT-Line og ekstra sportslige 18-tommers lettmetallfelger med røde detaljer til GT-versjonen.

Sportslige egenskaper



GT-versjonen vil garantert vekke oppmerksomhet med røde dekordetaljer foran, på sidene og bak som understreker bilens sportslige egenskaper. Støtfangeren foran har luftinntak i sort høyglans med spesialdesignet GT-rød dekor på hver side. Den sportslige diffusoren bak fremheves av to runde eksosrør og den nye røde GT-dekoren.

GT-versjonen har 18-tommers lettmetallfelger i en unik GT-design med røde elementer på senterkoppen.

Ceed leveres i hele 13 lakkfarger, hvorav fire er helt nye: Machined Bronze, Lemon Splash, Yucca Steel Gray og Experience Green.

Moderne kupé og den nyeste teknologien

Kupeen i nye Ceed har stilrent interiør, behagelige farger og materialer og en gjennomtenkt design. Det store soltaket gir en romslig og luftig følelse. Det leveres ni ulike setetrekk, og fire av disse er nye i forbindelse med oppgraderingen.

I kupeen kombineres moderne stil med praktiske løsninger og den nyeste teknologien. Det heldigitale instrumentpanelet på 12,3 tommer og en skjerm på 10,25 tommer gir enda bedre oversikt og enklere betjening.

Foto: Kia Norge

En helt ny kjøreopplevelse

Kia har brukt mye tid og ressurser på å skape den optimale kjøreopplevelsen i nye Ceed.

Dørlåsene betjenes med en smartnøkkel, og motoren slås på og av med et knappetrykk. Førersetet har en praktisk minnefunksjon der innstillinger kan lagres i to ulike førerprofiler. Infotainment- og navigasjonsskjermen er koblet til et avansert lydanlegg fra JBL med åtte høyttalere og Bluetooth-tilkobling. Stasjonsvognutgaven og ProCeed-modellen har en rekke praktiske funksjoner, blant annet smart elektrisk bakluke som åpnes automatisk når du står bak bilen med nøkkelen. I tillegg kan baksetet legges ned med et enkelt knappetrykk.

Forseter med varme og ventilasjon og bakseter med setevarme er behagelig på kjøligere dager, mens den avanserte automatiske klimareguleringen med to soner holder kupeen kjølig i sommervarmen.

Nettbaserte funksjoner

Digital teknologi er blitt en naturlig del av dagliglivet vårt, og vi forventer å ha tilgang til ulike teknologier med et tastetrykk, også i bilen.



Det 12,3 tommer store heldigitale instrumentpanelet har fått bedre grafikk, et utvalg dempede fargekombinasjoner og fire temaer for tilpasning av instrumentpanelet, inkludert et som endres etter værforholdene og tid på dagen. Ved siden av instrumentpanelet er det en midtmontert 10,25-tommers skjerm med infotainment- og navigasjonsfunksjoner og nettbaserte funksjoner.

Foto: Kia Norge

Oppgraderingen inkluderer også programvare som gjør det mulig å fjernstyre ulike funksjoner i bilen fra en smarttelefon ved hjelp av Kia Connect-appen. De nye nettbaserte funksjonene inkluderer forbedret Bluetooth-søk med stemmestyring, kobling mellom kalendere fra tredjeparter og navigasjonsfunksjonen.

Overvåking og fjernstyrt lading



Modus for betjent parkering som lar deg overvåke bilen når andre kjører den, og navigasjon helt frem til døren med augmentet reality. På Ceed ladbar hybrid stasjonsvogn kan man også fjernstyre lading.

En nyhet er at du kan overføre din brukerprofil fra en bil til en annen ved å lagre innstillingene i skyen. Dette er designet for kunder som ofte bytter mellom ulike biler utstyrt med Kia Connect, For eksempel om man bytter mellom ulike firmabiler.

Smarttelefoner kan tilkobles trådløst via Android Auto og Apple CarPlay. Passasjerene i baksetet kan bruke en USB-ladeport i gulvet til å lade bærbart utstyr.

Det nyeste innen førerassistentsystemer

Oppgraderte Ceed kan leveres med forbedrede førerassistentsystemer med klasseledende sikkerhets-, kjøre- og parkeringsteknologi. De hjelper deg å unngå farer, gjør kjøringen mer avslappet og beskytter personene i bilen og andre trafikanter.

Sikkerhetsfunksjonene er forbedret, blant annet er den tidligere blindsonevarsleren erstattet med en aktiv blindsoneassistent. Når du slår på blinklyset for å skifte fil, varsler den aktive blindsoneassistenten (BCA) deg hvis det er fare for kollisjon med et kjøretøy i blindsonen. Hvis kollisjonsfaren øker etter varslingen, griper blindsoneassistenten inn i styringen for å unngå kollisjon.

Foto: Kia Norge

Tretthetsvarslingen (DAW+) er oppdatert med teknologi som viser et varsel på skjermen om at kjøretøyet foran har kjørt videre, for eksempel ved trafikklys eller i saktegående trafikk.

Forbedret sikt og førerassistentsystem



Ceed-serien har fortsatt disse førerassistentsystemene: automatisk nødbrems som oppdager kjøretøyer, fotgjengere og syklister, filholderassistent, skiltgjenkjenning, manuell fartsgrenseassistent og fjernlysassistent.

Foto: Kia Norge

De nye LED-kjørelysene og de integrerte LED-tåkelys bidrar til bedre synlighet og sikt. Kombiversjonen har også dynamiske blinklys i de nye LED-baklyktene.

Hele Ceed-serien har fått nye og forbedrede førerassistentsystemer. Ny motorveiassistent med navigasjonsbasert smart cruise control som automatisk tilpasser hastigheten i svinger og når du kjører på og av motorveier.

Køkjøringsassistenten kan nå aktiveres uavhengig av smart cruise control. Det betyr at Kia også kan tilby køkjøringsassistent på versjoner med manuell girkasse. På tidligere modeller ble smart cruise control deaktivert når du bremset, og dermed også køkjøringsassistenten. Nå kan du bruke køkjøringsassistenten oftere og i situasjoner der det ikke er nødvendig å bruke cruise control.

Enklere parkering



Det blir også enklere å parkere; når du rygger viser ryggekameraet et bilde som gjør det enklere å manøvrere bilen på plass. Nå får du også en ekstra bildevisning via 1,0-megapikslers kameraet dersom du kjører med tilhenger.

I tillegg har ryggekameraet nå en bryter som kan aktiveres under kjøring, slik at man kan se på kameraet hva som eventuelt nærmer seg bakfra. Når du har parkert, varsler utstigningsvarslingen hvis det nærmer seg et kjøretøy når en dør åpnes.

Assistenten for kryssende trafikk ved rygging varsler hvis det er fare for kollisjon med et kjøretøy som nærmer seg på høyre eller venstre side. Hvis faren vedvarer etter varslingen, vil assistenten for kryssende trafikk ved rygging automatisk bremse for å hindre kollisjon.

Nye drivlinjer gir god drivstofføkonomi

Den nye Ceed-serien kan leveres i flere versjoner med forskjellige drivlinjer, blant annet som ladbar hybridversjon og mildhybridversjon, med effekt fra 100 til 204 hk. Det er også mulig å velge turboladede bensin- og dieselmotorer (bensinmotor på 1,0 og 1,5 liter og dieselmotor på 1,6 liter) som alle har Kias Smartstream-teknologi.

Foto: Kia Norge

De ladbare hybridversjonene er utstyrt med 1,6-liters GDi-bensinmotor med 141 hk og 6-trinns dobbeltclutchgirkasse. Batteriet på 8,9 kWh gir utslippsfri elektrisk rekkevidde på inntil 57 km, perfekt til bykjøring.

Føreren kan tilpasse kjøreegenskapene ved hjelp av girhendler på rattet og tre kjøremoduser: Eco, Comfort og Sport. Sportmodusen på GT-versjonen er spesielt tilpasset sportslig kjøring.

Salgsklar mot slutten av 2021



Mildhybridversjonen av Ceed med dieselmotor er en av de første Kia-modellene som selges i Europa med den nye intelligente manuelle girkassen (iMT), som er spesialutviklet for mildhybridversjoner. Clutch-by-wire-systemet bidrar til lavere drivstofforbruk og CO 2-utslipp, samtidig som den manuelle girkassen ivaretar den tradisjonelle kjørefølelsen.

Ceed leveres også med standard 6-trinns manuell girkasse og den populære dobbeltclutchgirkassen med seks eller syv trinn.

Produksjonen av oppgradert Ceed starter på Kias fabrikk i Zilina i Slovakia i august, og vil være klar for salg i Europa i fjerde kvartal.