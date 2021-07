I første omgang lanseres nye Opel Astra i to hybridversjoner i kombinasjon med åttetrinns automatkasse. Samtidig viser den Opels nye designspråk. Mest tydelig er kanskje Vizor-fronten som vi kjenner fra nye Mokka-e og siste versjoner av de to SUVene Grandland og Crossland.

Det er i en fersk pressemelding at det informeres at Nye Opel Astra først kommer som en sportslig femdørs kombi med mer plass enn forgjengeren. Med en lengde på 437,4 centimeter og en bredde på 186 centimeter, plasserer den seg perfekt i kompaktsegmentet.

Takket være ekstremt korte overheng, er akselavstanden økt med 13 millimeter til 267,5 centimeter – og svelger unna 422 liter med bagasje. Designlinjene og de nye proporsjonene bidrar til de sportslig utseende, som også understrekes ved at førerposisjonen er 12 mm lavere enn hos forgjengeren.

Den femdørs kombien er først ut, senere følger også stasjonsvognvarianten: Sports Tourer.

Foto: Opel

Utviklet og bygget i Tyskland

Den nye generasjonen Opel Astra er fortsatt designet og utviklet Rüsselsheim der bilen også produseres. I likhet med forgjengeren som ble lansert i 2016 bringer også den nye generasjonen Astra ny teknologi til folk flest.

Blant disse er de adaptive Intelli-Lux LED® Pixel-lysene som er hentet direkte fra Opels flaggskip, Insignia. Den nye generasjonen lys har 168 LED-elementer – noe som skaper tilnærmet dagslys selv på mørke norske vinterkvelder.

Innvendig får nye Astra neste generasjon Pure Panel, som gir bilen en horisontal heldigital flate som leverer tilpasset informasjon til fører og passasjerer.

Foto: Opel

I tråd med Opels tyske ergonomiske tradisjon, er det fortsatt fysiske knapper til de funksjonene du skal betjene under kjøring. Det nye operativsystemet lar både fører og passasjerer betjene den store berøringsskjermen på samme måte som dagens smarttelefoner.

Nye Astra vil også støtte de trådløse versjonene av Apple Carplay og Android Auto.

– Med nye Astra fortsetter Opel å demokratisere teknologi som er nyttig for folk flest. Astra har vært med på å definere kompaktklassen gjennom mange år. Nå gleder vi oss til at den får den elektrifiseringen den fortjener , sier Reidar Holtedahl, merkesjef for Opel hos Bertel O. Steen, i en pressemelding.

Neste generasjon førerassistanse

Basis for teknologien i nye Opel Astra gir deg tilgang til de nyeste førerassistansesystemene.

I tillegg til kameraet i frontvinduet, kombineres dette med ytterligere fire kameraer – ett foran, ett bak og ett på hver side – dessuten har den ultrasoniske sensorer både foran og bak. Informasjonen fra disse kombineres i Intelli-Drive 2.0 som tilpasser hastigheten inn i svinger, kommer med forslag til hastighetsjusteringer og kan gjennomføre semiautomatiske filskift.

Informasjonen formidles til føreren på den store førerinformasjonsskjermen, eller via head-up-display.

Foto: Opel

Først som hybrid

Nye Opel Astra er basert på tredje generasjon av den svært fleksible multienergiplattformen EMP2. Det har gjort at Opels DNA har ligget i bunnen helt fra starten.

Foto: Opel

Et av elementene er at den som alle Opel-modeller skal være «Autobahnproof» - altså ha kjøreegenskaper som støtter høye hastigheter. Dette har man oppnådd gjennom et stivere chassis, McPherson- oppheng foran og forbedringer som gir meget god stabilitet ved bremsing, både i sving og rett frem. Vridningsstivheten i nye Astra er 14 prosent større enn i forgjengeren.

Astra lanseres fra start med to hybridversjonene med opptil 225 hestekrefter - begge i kombinasjon med en åttetrinns automatkasse, men også andre drivlinjer vil følge i nye Opel Astra.

Salget starter denne høsten, og de første kundene vil få sine blir tidlig neste år.