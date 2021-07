NAF: – Lading av elbil til 80 prosent er nok

Det finnes nærmere 400.000 elbiler i Norge, og i sommer skal halvparten av dem på norske veier, ifølge en fersk undersøkelse fra NAF. Det ligger derfor an til lange ladekøer ved mange av landets ladestasjoner.

– Vårt råd til alle som skal hurtiglade er at de ikke lader elbil-batteriet til mer enn 80 prosent. Hovedårsaken er at de siste 20 prosentene gjerne tar veldig lang tid å fylle. Det blir dyrt for deg, og i tillegg bidrar lang ladetid til økt kø og irritasjon ved ladestasjonene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

Sparer tid og penger



Elbilene har systemer for å skåne batteriene ved lading. Når bilen er ladet til 80 prosent, vil hastigheten på ladingen på de aller fleste bilene gå drastisk ned. Siden mange ladeoperatører tar betalt for tiden du lader, blir dette dyrt og langtekkelig.

– Du sparer både tid og penger på å heller avslutte ladingen og legge inn ett kort ladestopp til hvis du trenger det, fremfor å lade til 100 prosent på ladestasjonen, lyder rådet fra Sødal.

Med 80 prosent på batteriet har de aller fleste elbilene nok rekkevidde til å få deg godt videre. En bil med 250 kilometer rekkevidde, vil med 80 prosent batteri ha rundt 20 mil «på tanken».

Et av rådene fra NAF, er å vente med å lade bilen før mot slutten av turen. Foto: NAF

Sett deg inn i hvordan bilen din lader

Nils Sødal i NAF har ytterligere tre råd til de som skal på ferie: Det første er å sette seg inn i hvilken effekt bilen din lader med, for å vite om du bør velge hurtiglader eller lynlader.

– NAF har målt hvordan 51 av elbilene på markedet lader, så hvis du er usikker er det bare å sjekke NAF sine ladetester, tipser Nils Sødal om.

Han råder samtidig elbilister om å lade mot slutten av turen:

– Ikke start ladingen før du er nede på 10-20 prosent batterikapasitet og har kjørt minst et par timer. Da er batteriet varmt og lader best.

Det siste rådet er å lade når du kan, ikke bare når du må.

– Sørg for å lade om natten eller når bilen står stille, avslutter Sødal.