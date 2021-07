Du har kanskje lagt merke til det du også – at ganske mange bruker hodetelefoner mens de kjører bil?

En ny undersøkelse Ipsos har utført for forsikringsselskapet Gjensidige blant 3.500 bilister, viser at dette har blitt utbredt.

13 prosent av bilistene forteller at de bruker hodetelefoner når de kjører bil. Her er det også betydelige aldersforskjeller. Blant dem mellom 18 - 29 år bruker hele 30 prosent hodetelefoner bak rattet.

Samtidig svarer én av fire i alle aldre at de har opplevd ubehagelige eller farlige situasjoner grunnet hodetelefonbruk i bil.

Mange unge har opplevd det

Spørsmålet som ble stilt var: Har bruk av hodetelefoner i bil ført til noen ubehagelige eller farlige situasjoner?

Blant unge bilister er tallet langt høyere. Her svarer hele fire av ti av de har opplevd farlige eller ubehagelige situasjoner på grunn av kjøring med hodetelefoner.

– Når nær halvparten av unge bilister har opplevd har opplevd dette, er det alvorlig, sier Marie Brudevold, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Bilkjøring ikke et fristed

Å kjøre med hodetelefoner kommer i tillegg til mange andre forstyrrelser som å snakke i telefonen, bruke sosiale medier eller ta selfies bak rattet.

Brudevold understreker at hun forstår at mange ønsker å bli underholdt av musikk eller podkaster på kjøretur, men sier at hodetelefoner med for eksempel støyblokkerende egenskaper kan gjøre at man kanskje ikke hører utrykningskjøretøy, eller får med seg andre viktige signaler i trafikkbildet.

– Dessverre har bilkjøring ikke blitt et fristed der man kobler ut bruk av skjermer, mobil, nettbrett, hodetelefoner og annet – det kan gå på trafikksikkerheten løs. Sommeren er tiden på året der det skjer flest alvorlige trafikkulykker. Vær derfor ekstra obs på alt som kan distrahere, inklusiv hodetelefoner, sier Brudevold, som maner til å sette sin egen og andres sikkerhet først når man beveger seg ut i trafikken.

Mister lyden utenfra

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk forteller at de har fått henvendelser fra folk som mener at dette kan være trafikkfarlig, men ikke hørt at noen selv har beskrevet farlige situasjoner på grunn av hodetelefonbruk bak rattet.

– Jeg mener det er sannsynlig at NC-(noise cancellation/støyblokkerende egenskaper, red. anm.) fjerner all lyd utenfra og at du dermed kan gå glipp av viktig informasjon. Noen hodetelefoner og øreplugger med NC kan justeres slik at du hører en del av lyden utenfra, det kan også være mulig å velge frekvensområde. Musikkopplevelsen, eller lydboklyttingen kan jo ta oppmerksomhet som burde vært brukt på andre ting, men det kan jo også lyd fra anlegget i bilen gjøre. Jeg antar at det først og fremst dreier seg om at man mister lyden utenfra og blir overrasket av utrykningskjøretøy, lydsignal fra biler, busser og trikker osv, sier Johansen.

Være aktpågivende og varsom

Å bruke hodetelefoner mens man kjører bil er ikke i seg selv ulovlig. Men som mye annet relatert til bilkjøring, handler det om å ha fokus nettopp på å kjøre bilen.

I vegtrafikklovens paragraf 3 heter det blant annet:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Saken ble først publisert hos Broom.no