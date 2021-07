Du kan spare mye penger – om du tar du sjansen

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg ser på en Mercedes E-Klasse fra 2003. Den har full historikk og bilen ser bra ut, både utvendig og innvendig. Dessuten er den godt utstyrt og har luftfjæring og masse annet utstyr.

Men bilen har gått langt. Over 400.000 kilometer. Så jeg er bekymret for at jeg må fikse og koste på den mye hvis jeg kjøper den. Men alle slitedeler er byttet hos godkjent verksted. Det finnes det kvitteringer på.

Bilen er 220 diesel på 150 hestekrefter. Den har original motor og girkasse, og den er EU-godkjent kjent fram til 2023.

Hva tenker du? Er dette skummelt og noe jeg bør styre unna – eller kan det være et smart kjøp?

Benny svarer:

Hei og takk for interessant spørsmål. Akkurat denne problemstillingen dukker opp i denne spalten ganske ofte. Det er med andre ord mange flere enn deg som lurer på dette – jeg tenker derfor at vi tåler den en gang til.

Bilen du her har sett på har hatt en årlig kjørelengde på drøyt 22.000 kilometer. Friskt, men ikke helt uvanlig heller. En del av dem som kjøper Mercedes kjører både mye og langt. Ikke så rent få av disse bilene har også en fortid som drosje.

Mange er redde for biler som har gått langt. Min mening er likevel at en bil som har gått langt og som er godt holdt, kan være godt kjøp. Det forutsetter at bilen er nøye fulgt opp under hele livsløpet og at dette er dokumentert. Slik det virker til å være i ditt tilfelle.

At bilen ser hel og pen ut, at den har komplett historikk, at påkost er dokumentert og at den nylig er EU-godkjent er «musikk» i mine ører. At den i tillegg er godt utstyrt trekker jo heller ikke ned.

Men det fritar deg ikke for å gjøre en grundig jobb før kjøp. Her må alt sjekkes nøye. Det er selve nøkkelen til at langkjørt-bil-kjøpet skal bli vellykket. Om du ikke er veldig bilkyndig selv, kan en NAF-test eller lignende være smart. En pris som speiler kilometerstanden er naturligvis en forutsetning.

Dessuten må man ha litt forståelse for hva en høy kilometerstand kan bety i praksis. Jeg tenker da på i forhold til potensiell påkost. Bremser, forstilling, støtdempere og kanskje en dynamo og et hjullager er jo ting som kan jo gå føyken – egentlig når som helst. Det må man liksom kalkulere med. På den annen side – disse tingen kan like gjerne skje på en bil som har gått halvparten.

Jo grundigere jobb man gjør i forkant, desto mindre er sjansen for å på på en smell. Jeg har selv ved noen anledninger kjøpt biler som har hadde gått langt og det har fungert fint som snus, det. Sjekker man nøye, mener jeg altså at langkjørte biler kan gi både mye og fin bil for pengene.

Ønsker deg lykke til!

Saken ble først publisert hos Broom.no