Bilklassikere solgt for spinnville priser

Enkelte har spådd at strengere nye miljøkrav, elektrifisering av bilparken og det at faktum at mange jobber for at fossilbilene IKKE skal ha tilgang til bysentrum – vil sende prisene på klassiske biler nedover. Enkelte har endog vurdert å selge bilklassikeren sin «mens det enda er litt å få for den».

Etter at Bilweb i Sverige har avholdt sin årlige sommerauksjon tyder mye på at dette ikke stemmer. Snarere tvert imot. Vi omtalte auksjonen for noen dager siden. Les den saken her.

Det var utvilsomt noen interessante og litt spesielle biler med morsom historie der. Slik blir det jo gjerne gode priser av.

Satte prisrekord

Gode priser er én ting. Rekorder noe helt annet. Det er særlig svenske klassikere som Saab og Volvo som får prisene til å skyte til himmels. Såpass mye at selv ærverdige og super-sjeldne Rolls-Royce blekner ved siden av.

De av oss som har blitt såpass gamle at vi er født på 60-tallet, husker nok de gamle «prompe-Saabene» med totaktsmotor, den knatrende og særegne motorlyden med en eim av blårøyk etter når den passerte på en støvete landevei.

Det var ikke noe spesielt flatterende ved bilene den gangen. Snarere tvert imot. Ved siden av en Ford Escort, eller en Mazda 1500 virket de gamle, rare og utdaterte.

En Saab 96 Sport satte prisrekord for biltypen. Den ble solgt for 425.000 kroner. Foto: Bilweb.se

Men mye vann har rent ut i Mjøsa (og Väneren) siden den gang. En av bilene det virkelig ble budkrig på var nettopp en to-takts Saab. Riktig nok en uvanlig Sport og et fint restaurert eksemplar.

Her formelig haglet budene inn fra 12 ulike budgivere, Etter 43 bud smalt auksjonarius klubba i bordet. Da var prisen oppe i hele 425.000 svenske kroner.

– Det er en soleklar rekord for bilmodellen. Det sier en fornøyd Mathias Björkman, som er Markedssjef for Bilweb Auctions AB.

Les også: Se hele auksjonskatalogen her

Solid prisøkning

Et annet eksempel: En Volvo P1800 som hadde stått i en garasje 40 år. Den var i helt grei stand, den både startet og gikk, men den var noe patinert og trengte noe jobb for å få helt klar og godkjent. Den ble solgt for 277.000 kroner.

En veldig tidlig Volvo P1800 fra 1961 ble solgt for 277.000 kroner. Den krever litt jobb for å komme på veien igjen, etter å ha stått lagret i 40 år. Foto: Bilweb.se

Det er ikke mange årene siden fine slike biler gikk for rundt 100.000 kroner. For 20 år siden kunne du få den for 50.000. Også her har prisene skutt godt i været bare de par-tre siste årene.

Les også: Den gamle Toyotaen ble solgt til superpris

Rolls-Royce, eller Volvo Amazon?

En sjelden og svært eksklusive 1969 modell Rolls-Royce Silver Shadow cope, som bygget i bare 568 eksemplarer mellom 1966 og 1971 av karosserimakeren Mulliner-Park Ward. Ble ikke solgt. Den hadde V8-motor og som har vært eid av en baronesse. Budene stoppet på 136.000 kroner.

Super-sjelden og eksklusiv Rolls-Royce. Denne ble ikke solgt. Budene stoppet på 136.000 kroner. Foto: Bilweb.se

Akkurat det samme som en helt alminnelig, men fin og urørt Volvo Amazon med B18-motor fra 1966, ble solgt for. Hvem hadde tippet på noe slikt da disse bilene var nye? Ikke mange tror vi.

Det er ikke mange årene siden at det var kun den sjeldne og spesielle 123 GT i god stand som kunne oppnå så stive priser. Mange mente da at pristaket var nådd. Det var det ikke. Nå selges disse for 250.000 kroner og alminnelige Amazoner i god stand får man snart ikke for under 100.000 kroner.

Les også: Slik gjør «dame-magneten» fra 70-tallet comeback

Denne Volvo Amazonen fra 1966 ble solgt for det samme som budene stoppet på for Rollsen over, 136.000 kroner. Foto: Bilweb.se

En god investering man kan bruke

– Fine klassikere med dokumentert historikk verdsettes høyt av markedet. Vi har flere og flere besøkere på våre auksjoner. Ikke bare fra Sverige, men fra hele Europa – og til og med fra USA, forteller Mathias Björkman videre.

Tidligere har de solgt en Volvo PV Sport for svimlende 650.000 kroner. Nå kommer nyere Volvoer etter på prisstigen. En 740 ble solgt for 280.000 kroner. Biler man fikk slengt etter seg for 50.000 for bare kort tid siden.

Nyeste VolvoKlassiker bestiller du veldig enkelt i Bladkiosken.no

– Dette er morsomme investeringer som man faktisk kan bruke, samtidig som de øker i verdi.

Vi har solgt mye forskjellig opp igjennom årene, men aller morsomst synes jeg det er det når Svenske klassikere stikker i vei med budrunder, slik som to-takts-Sabben, avslutter Markedssjefen.

Noen av prisene virker smått surrealistiske og man kan under på hvor det hele skal ende. Svaret på det vet ikke vi, men vi gleder oss til å følge med videre framover. Men har du en gammel Saab eller Volvo i garasjen som er i bra stand tyder mye på at du har gjort en god investering!

Les også: 19 år og pappa til tre – nå vil han ha spesiell familiebil

Vil du lese mer om klassisk Volvo?

Da bør du kjøpe vårt nyeste VolvoKlassiker magasin!

Det byr på 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa.

Du kan veldig enkelt bestille det i bladkiosken.no. Det koster 99 kroner (+ 39 kroner i porto) Du betaler med Vipps og får du bladet rett hjem i postkassen om noen dager.

Der finner du også tidligere utgaver av magasinet som kan bestilles.

Les også: Lada-eierne er mer fornøyd enn de som kjører Mercedes

Artikkelen ble først publisert på broom.no