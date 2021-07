Rekkeviddeangsten oppstår når batterinivået på elbilen begynner å nærme seg null og varsellampene begynner å lyse. Da er det viktig å vite at alle elbiler har en ekstra batteribuffer som tilsvarer reservetanken, og den gir normalt flere prosent ekstra rekkevidde.

– Hold hodet kaldt og husk at du normalt kan kjøre flere kilometer selv om elbilen varsler om lav rekkevidde, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, i en pressemelding.

5 tips til smart lading Planlegg turen Ta heller flere korte ladestopp enn ett langt Start turen med fulladet batteri Lad mest mulig når bilen står i ro uansett Husk at elbilen også har «reservetank»

Ladekart og ruteplanlegger

Det finnes nå over 3500 hurtigladere rundt omkring i hele Norge. Last ned ElbilAppen eller sjekk ut ladekart og ruteplanlegger på elbil.no. Her kan du finne alle ladestasjoner som er tilgjengelig for din elbil. Planlegg reisen din og få forslag til ladestopp underveis. Du kan også se alternative hurtigladere langs reiseruten for ekstra trygghet hvis en hurtiglader ikke fungerer eller det er ladekø.

– Legg heller inn flere korte ladestopp enn å kjøre batteriet helt tomt og lade helt fullt. Det tar bare lengre tid og kan gi unødig rekkeviddeangst, råder Bu.

Skilpaddemodus

Når batteriet virkelig er tomt, går elbilen i såkalt skilpaddemodus der motoreffekten reduseres kraftig. Da er det på tide å innse at slaget er tapt, kjøre inn til siden og tilkalle veihjelp. Heldigvis er det et fåtall som faktisk opplever å gå helt tom for strøm.

– Jeg vet at noen få har opplevd å gå helt tom, mens andre har gjort dette kontrollert for å teste rekkevidden, sier Bu.

Ferske elbileiere mest redde

Fortsatt oppgir 1 av 4 elbilister at rekkeviddeviddeangst er en av ulempene med elbil. Rekkeviddeangsten er størst hos ferske elbilister. Det er i spørreundersøkelsen Elbilisten 2021 at 25 prosent av elbilistene oppgir at rekkeviddeangst fortsatt er en av ulempene med elbil. Hele 30 prosent av de som har eid elbil under ett år mener dette, synkende ned til 18 prosent for de som har kjørt elbil i syv år eller mer.

Samme tendens ser vi i påstanden «Jeg opplever ofte rekkeviddeangst». 20 prosent av de ferskeste elbilistene sier seg helt eller delvis enig i påstanden, mot bare 9 prosent blant de mest erfarne.