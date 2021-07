Hilde opplevde bruktbilmareritt – Forbrukerrådet advarer mot noen bilkjøp

Forleden fortalte vi historien om Hilde Bærheim (32) fra Sandnes som måtte kjøpe seg ny brukbil, etter at den gamle ble påkjørt av en motorsykkel.

Bilkjøpet ble dessverre alt annet enn det Hilde hadde sett for seg. Problemene tårnet seg raskt opp. For allerede på vei hjem stoppet bilen, en Mercedes C-Klasse fra 2006 med 176.000 kilometer på telleren.

– Den så fin ut, skulle være godt fulgt opp og være i god stand. Det virket lovende og vi gledet oss til å få bil igjen etter flere uker uten. Dessuten passet det jo bra med tanke på sommerferie for meg og ungene på fem og ti år, forklarer Hilde.

Men hjemreisen ble dramatisk. For etter bare noen få kilometer – og inne i en tunell, stoppet bilen. Tunellen ble stengt etter at bilen røykla den, politiet kom og bilen ble tauet hjem til Hilde.

Uflaks – eller en god sak?

Selgeren skal ha sagt seg villig til å ta den tilbake om reparasjonen av bilen ble dyr. Senere skal vedkommende ifølge Hilde ha gått tilbake på dette.

Ved nærmere undersøkelser viser det seg at Mercedesen har omfattende motorskader. Les hele saken her

Motoren på den brukte Mercedesen fra 2006 skal ha alvorlige skader.

Nå går nok årets sommerferie i vasken for den lille familien og på tunet står en bil som Hilde beskriver som ubrukelig. I fortvilelse sendte hun over saken til Forbrukerrådet for å få de til å se på den. Hun mener også at selger trolig har visst om at bilen ikke var helt i orden på kjøpstidspunktet.

Har jeg hatt maksimal uflaks, eller har jeg en sak å gå videre med, undrer Hilde Bærheim.

– Jeg aner ikke hvordan dette kan slå ut der. Har jeg bare hatt maksimalt med uflaks, eller kan jeg ha en sak å gå videre med? Jeg er innforstått med at jeg har kjøpt en eldre bil som har gått relativt langt. Men synes det er drøyt når så alvorlige feil oppstår etter bare et par kilometers kjøretur. Det begynte med at motoren ruste seg kraftig opp etter bare 50-100 meter, sier den uheldige bilkjøperen.

Nå har Forbrukerrådet sett på saken og de har følgende kommentarer:

«Risikosport»

– Det er utrolig kjedelig for kjøper og litt rart at det skjer noe så alvorlig rett etter kjøpet. Selv om bilen selges «som den er» og selger er en annen privatperson, står man ikke uten rettigheter. Man kan klage om bilen er i vesentlig dårligere stand enn forventet i forhold til alder og kilometerstand. Det samme om selger har tilbakeholdt viktig informasjon om bilen.

Det sier Caroline Skarderud, som er fungerende leder for Forbrukerveiledning hos Forbrukerrådet.

– Hvis selger har tilbakeholdt slik informasjon og dette kan bevises, har man rett til å klage. I mange tilfeller vil det være vanskelig å bevise hva selger har kjent til og ikke, men en sakkyndig part, for eksempel et NAF-senter, kan antakeligvis si noe om det mest sannsynlige hendelsesforløpet, forklarer Skarderud videre.

Caroline Skarderud, Fungerende leder for Forbrukerveiledning i Forbrukerrådet.

– Når det er sagt, er det risikosport å kjøpe såpass gamle biler. Spesielt når selger i annonsen skriver at tilstanden til bilen er delvis ukjent og at den selges «som den er», da bør man sjekke bilen ekstra nøye før kjøp, legger hun til.

Man må altså ta høyde for at det kan bli til dels store kostnader til reparasjoner og utskiftninger, også kort tid etter kjøpet, på en 15 år gammel bil som har gått over 170.000 km. Likevel, man har rett til å klage ved opplysningssvikt, som nevnt over.

– Det er en mulighet til å få et NAF-senter, eller en annen faginstans til å komme med en uttalelse om faktum og det biltekniske i saken. Dette koster penger, men det kan lønne seg dersom de kan si noe om hva selger måtte ha visst om i salgsforberedelsene, eller om de sier at bilen faktisk er i vesentlig dårligere stand enn forventet. Forbrukertilsynet kan mekle i saken om partene ikke kommer til enighet, avslutter Skarderud.

Følger tipsene fra Forbrukerrådet

– Jeg synes alt i alt at dette er gode innspill. Som part i saken er jeg selvfølgelig ute etter å styrke mine egne interesser. Sett i det lyset kan kanskje svaret oppleves som litt universelt. Men jeg er jo klar over at Forbrukerrådet ikke er noen «domstol» sier Hilde til Broom.

– Kjøpsloven gjelder jo, den kommer man ikke unna. Hverken som kjøper eller selger. Dette med om at bilen er vesentlig dårligere stand enn forventet, er jo et godt kort for meg som kjøper. Særlig med tanke på at den annonseres som godt oppfulgt og i god stand. Da forventer i alle fall jeg at den – om ikke annet – går helt hjem. Mer enn det også. At noe småtteri kan skje med en gammel bil forstår jeg. Men motorhavari etter bare et par kilometer – er bare for drøyt, mener Hilde.

Hilde har bestemt seg for å følge et av tipsene fra Forbrukerrådet og ta saken videre for å få en sakkyndig uttalelse på den tekniske tilstanden på bilen.

– Ja, jeg håper jo dette kan føre frem til noe. Dessuten mener jeg å ha en god sak. Samtidig som jeg forsøker å være realist oppi det hele.

Det som ikke styrker Hildes sak er at den ble «solgt som den sto» og at selger i kontrakten tydeliggjorde at han ikke kjente så godt til bilens tilstand, da den ble solgt fra et dødsbo.

Tar tid, fokus og penger

Årets sommerferie har Hilde avlyst. Nå tar denne saken både tid, fokus og penger.

– Ja, ferien får vi ta til neste år. Selv om det er ergerlig, så er det slik det blir i nå, sier den uheldige bilkjøperen.

Hilde ønsker også å presisere at hun ikke står fram med sin historie for å få medfølelse, eller for å henge ut selger. Men for å sette fokus på at bruktbilkjøp fort kan bli trøblete, om man er uheldig. Hun håper også at hennes ikke altfor gode erfaringer med bilkjøp kan lære andre noe, særlig om man kjøper en noe eldre bil.

– Ja, ta deg tid og sjekk nøye. Be gjerne om en gjennomgang hos et verksted som kjenner godt til bilmerket, eller ta en NAF-test. Det koster litt penger, men jeg er overbevist om at det er en god investering. Jeg komme aldri til å kjøpe bil igjen uten å gjøre det i alle fall, avslutter Hilde.

